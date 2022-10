MHD v metropoli nezdraží, slibují lídři pražských stran. Připlatí si Středočeši

Pražané by v příštím roce neměli za hromadnou městskou dopravu zaplatit více než tento rok. „Myslím, že v této době by bylo zvyšování významnou zátěží pro občany,“ odpověděl poslanec a kandidát SPOLU na primátora Bohuslav Svoboda na dotaz, zda vidí ve zdražení jízdného řešení rostoucích nákladů.

Nižší cena navíc podle Svobody motivuje občany k tomu, aby MHD využívali a upřednostnili ho před dopravou autem.

Snahu nezatěžovat občany zmínila v reakci na dotaz většina oslovených politiků. „Lidé mají spoustu starostí. Už nyní je jízdné o 16 procent levnější oproti míře inflace, ale je to citlivé téma,“ uvedl Petr Hlaváček, lídr pražské kandidátky ze STAN. Dodává, že až skončí válka Ruska proti Ukrajině, určitě se bude znovu o cenách přemýšlet. „Nyní nechceme nikoho zatěžovat, ale zároveň ani nezlevňovat,“ poznamenal.

Pro zachování stávající ceny je i pražská jednička ANO Patrik Nacher. Dovede si však představit i zlevnění jízdného. „Mohlo by to být snížení na půl roku nebo pro určitou cílovou skupinu, třeba pro lidi, kteří pobírají příspěvek na bydlení,“ přiblížil podoby, které by podle něj připadaly v úvahu.

Roční lítačka se přitom prodává za zlevněnou cenu vlastně už sedm let. V roce 2015 totiž město vedené ANO, ČSSD a Trojkoalicí (Strana zelených, KDU-ČSL a STAN) zlevnilo kupon z 4 750 korun na 3 650 korun. Marketingovým sloganem „za deset korun na den“ chtěli politici nalákat do MHD více lidí.

Snížení ceny pro určité skupiny lidí uvádí jako přípustnou možnost také Milan Urban, lídr pražské SPD, která bude na magistrátu nováčkem. „Když by byl prostor ke zlevnění, klidně, ale určitě ne zdražovat. Dopravní podnik má peněz dostatek, když má možnost rozhazovat,“ míní.

Jan Čižinský z Praha Sobě prostřednictvím SMS redakci odpověděl, že by zanechal aktuální stav.

Ani současný primátor Zdeněk Hřib z Pirátů neuvažuje o změně ceny jízdného v MHD. „K dílčí úpravě cen jednorázových jízdenek MHD v Praze, která je na špičkové úrovni a neustále se rozvíjí, došlo už v srpnu 2021, a to na základě žádosti od Středočeského kraje, který by jinak musel rušit spoje,“ uvedl.

Středočeský kraj zdraží asi o pětinu

Středočeský kraj oproti tomu plánuje od 1. ledna 2023 zdražit o 20 až 30 procent. Navýšením cen chce především pokrýt inflaci a dorovnat poměr mezi jízdným a náklady systému. Pokud by kraj zvedal ceny až ke třiceti procentům, chtěl by zároveň řešit i cílené slevy pro chudší obyvatele.

Pro Středočeský kraj je však důležitá domluva s hlavním městem. „My bychom se chtěli domluvit, protože máme některé části tarifu společné. Pokud ale s Prahou domluva nebude, budeme muset řešit pouze středočeskou část,“ přiblížil pro iDNES.cz náměstek hejtmanky a radní Středočeského kraje pro veřejnou dopravu Petr Borecký. Dodal, že kdyby ke shodě nedošli, zdražili by alespoň vnější pásma.

Například roční jízdenka pro dospělého pro první pásmo nyní vyjde na 3 563 korun, zvýhodněná vyjde na 1 781 korun. Ta přitom ještě letos v březnu vyšla ještě o polovinu levněji, než se 75procentní slevy zrušily.

Středočeský kraj přitom zdražoval jednotlivé jízdenky i předplatní kupony před pouhým rokem, v srpnu 2021, tehdy to bylo přibližně o 25 procent.

Obavy, že lidé vlivem dražšího jízdného začnou upřednostňovat auto, však Borecký nemá. „Náklady na naftu a benzin vzrostly o více než 30 procent. Když si spočítáte výdaje na roční jízdné pro člověka, který pravidelně dojíždí do Prahy, vychází ho to stále výrazně levněji než auto,“ uzavřel.

Objednavatelé hromadnou dopravu z významné části dotují. V Praze ji platí hlavní město dotacemi téměř z osmdesáti procent. Tržby z jízdného kryjí pouze 23 procent provozních nákladů.

Provoz pražské integrované dopravy (PID) vyšel hlavní město v roce 2022 na území metropole na 19,15 miliardy korun. Je to asi o 1,5 miliardy více než o rok dříve. V nákladech, které město muselo vynaložit, se projevila koronavirová pandemie.