POLITICKÝ DIÁŘ: Jak Babiš ovlivnil stranické hrátky o Prahu

Oznámení kandidatury Andreje Babiše na prezidenta kromě jiného opět zašmodrchalo vyjednávání o nové koalici v Praze. Přes ujišťování představitelů stran vládní koalice, že by pražský magistrát rádi řídili společně, se totiž pomalu začalo schylovat k jinému řešení. A sice k nějaké formě dohody mezi vítěznou koalicí SPOLU a hnutím ANO, které by doplnili nejspíš Starostové a nezávislí. Jenže poté, co Babiš vyhlásil, že zabojuje o Hrad, se připravovaný scénář minimálně na nějakou dobu odsouvá.

Už dnes se sejde pražské zastupitelstvo. Uvidíme tedy, jak se vše bude vyvíjet…