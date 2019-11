Pomáhala v dětských domovech, teď se má vrátit nová šéfka TOP 09 na výsluní

Žena, která vystudovala andragogiku na Univerzitě Karlově a také ekonomii a management v průmyslu na ČVUT, jako dobrovolnice pomáhala v dětských domovech v Arménii a Maroku, pracovala s postiženými lidmi v Srbsku a spoluorganizuje dětské tábory a akce pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v ČR.

K problematice různými způsoby znevýhodněných lidí má blízko i kvůli svým blízkým. Její mladší bratr se narodil s chybějícími obratli v páteři a strávil dětství v „korzetu“.



Ve Sněmovně se nová šéfka TOP 09 profiluje jako expertka na oblast sociální politiky a jako poslankyně působí ve výboru pro sociální politiku. Působí i ve výboru pro životní prostředí, podvýboru pro sociální služby a osoby zdravotně postižené, stálé komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.

Je i spolupředkladatelkou zákona, který by umožnil gayům a lesbám uzavírat také sňatky. „ Nikoho nepřekvapí, že nebudu hlasovat jako pan Okamura nebo pan Václav Klaus mladší. Jsem pro sňatky,“ řekla v létě v rozhovoru pro iDNES.cz Pekarová Adamová.



Již před dvěma lety se hovořilo o tom, že by se nyní pětatřicetiletá Markéta Pekarová Adamová mohla ucházet o předsednické křeslo uvolněné Miroslavem Kalouskem, ale tehdy to ještě odmítla.

„Budoucí předseda by měl nasadit tisíc procent svého času a energie do toho, aby stranu postavil na nohy, a já si myslím, že když chci děti, tak by to bylo příliš velké sousto,“ řekla tehdy. Nyní si už myslí, že rodinu a práci pro stranu skloubit lze. „Děti chci mít stále, jen to není tak jednoduché,“ svěřila se týdeníku Respekt.

„Máme před sebou velký úkol. Energii občanů, kterou jsme všichni cítili na Letné a při oslavách 17. listopadu, musíme přetavit v sílu, která nedovolí, aby nám i po příštích volbách vládli oligarchové s podporou komunistů nebo jiných extrémních hnutí,“ řekla na sněmu TOP 09, než byla zvolena do čela strany. Je přesvědčená o tom, že by se menší opoziční parlamentní strany měly domluvit na společném postupu.