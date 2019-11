Měli bychom udělat gesto a přijmout děti z řeckých táborů, říká šéfka TOP 09

Než jste byla zvolena předsedkyní TOP 09, řekla jste v projevu, že chcete přivést stranu do příští vlády. S kým?

S dalšími stranami od středu napravo, tak abychom byli alternativou, která bude řešit skutečně budoucnost této země, nejen příští den a svůj vlastní volební výsledek.

Se kterými stranami, které jsou teď ve Sněmovně, byste spolupráci vyloučila?

Rozhodně všechny extrémistické subjekty, ale i hnutí ANO. S tím si nedovedu představit, že bychom vládli. Když si vezmu zbytek stran ve Sněmovně, tak rozhodně spolupráce se STAN, s KDU-ČSL, ODS, ale i Piráty je pro nás věc, kterou si jednoznačně umím představit.

Jste pro vytvoření předvolebního bloku opozičních demokratických stran. Jaké budou vaše kroky, abyste ho dokázali sestavit?

Hned příští týden se sejdu s předsedy stran, které jsou nám nejbližší. Týká se to STAN, KDU-ČSL a ODS. Ale hned v dalším sledu se sejdu i s Ivanem Bartošem, protože také s Piráty se chceme bavit. Chceme spolupracovat na co nejširší bázi, ale kraj od kraje je to jiné.

Jak moc jste byla překvapena, když vám delegáti zvolili jiné vedení, než o které jste si řekla, a vynechali Jiřího Pospíšila i Marka Ženíška?

Nebylo to stoprocentně jiné vedení, přála jsem si jako místopředsedu i Herberta Paveru. Je to demokratická volba a sjezd rozhodl takto. Vnímám jako důležité, abychom i dále spolupracovali. Jiří Pospíšil je předseda krajské organizace a jako každý jiný předseda krajské organizace bude zván na jednání našich předsednictev, kde řešíme spolupráci s dalšími stranami.

V čem bude TOP 09 pod vaším vedení jiná?

Jsem příznivce nikoli revolucí, ale postupné evoluce. Chci, abychom více byli přítomni v regionech. Abychom tam nejenom já, ale i další členové předsednictva jezdili. Budeme intenzivněji než doposud pracovat na komunikaci tváří v tvář.

Ze stran ve Sněmovně jste vnímáni nejvíce jako strana „antibabišovská“, možná i kvůli vašemu bývalému předsedovi Miroslavu Kalouskovi, který se takto profiluje. Myslíte, že důraz na to vaší straně přidává hlasy, nebo spíš ubírá?

Tento akcent je nezbytný. Jako opoziční strana, ale zejména jako strana demokratická, vnímáme u hnutí ANO deficit demokratických principů a úcty k nim. Takže tento apel nezeslabím, nicméně je nutné, abychom byli slyšet nejen s naší kritikou, ale i se svými návrhy řešení problémů, které lidi trápí. Například pokud jde o ochranu přírodních zdrojů nebo vzdělávání, ale také otázku bydlení, která je dnes pro obrovskou část společnosti opravdu klíčová.

Nálepka Antibabiš vzešla od lidí okolo Babiše, říká šéfka TOP 09

Nepřebíjí ten akcent na to, že jste proti Andreji Babišovi, trochu veškerou snahu mluvit o něčem jiném?

Víte, ale ta nálepka Antibabiš vzešla přímo od lidí kolem Babiše, kteří mu vytvářejí marketing, aby lidé přestali vnímat jiné naše priority a kroky, které prezentujeme, a naše návrhy se dostávají do pozadí. Přitom ve Sněmovně leží řada našich návrhů, naposledy jsme předložili návrh, který má řešit problém energetických šmejdů, což je téma velmi ožehavé a týká se seniorů, zranitelných osob a my chceme energetické šmejdy zastavit.

Zdůraznila jste na sněmu, že má Česká republika přijmout euro. Názor veřejnosti na euro je docela negativně ovlivněn tím, co hlásá bývalý prezident Václav Klaus. Jak to chcete zlomit?

Postupně se v této věci názor společnosti mění ve prospěch eura, jen nejsou vyvraceny různé mýty ohledně eura, které se dlouhodobě objevují. Jeden takový mýtus je, že se všechno zdraží. Přitom na Slovensku museli všichni prodejci půl roku před přijetím eura uvádět ceny v obou měnách, v koruně i v euru, aby si lidé mohli zkontrolovat, že přepočet je správný. Dlouhodobě říkám, že je třeba vymanit se ze společnosti zlotého a forintu, je to trochu symbolika, kam se posouvají ty dvě země, kde se těmito měnami platí, tedy Polsko a Maďarsko.

Nejste fanouškem visegrádské spolupráce Česka a Slovenska s Polskem a Maďarskem?

Nejsem velkým fanouškem visegrádské spolupráce při tom, kam se nyní ubírají Polsko a Maďarsko. Raději bych nás viděla v užší spolupráci se zeměmi, jako jsou Slovensko, Rakousko a Německo.

Společnosti by pomohlo solidární gesto lidskosti

Byla jste dobrovolnice a pracovala jste v dětských domovech. Jaký je váš názor na to, zda by Česká republika měla přijmout několik dětí z uprchlických táborů v Řecku, v čemž se angažuje europoslankyně za KDU-ČSL Michaela Šojdrová?

A já jí za to chci poděkovat, protože České republice by vůbec neublížilo, kdybychom poskytli pomoc, navíc malému počtu dětí, které jsou opravdu v tíživých podmínkách v uprchlických táborech v Řecku. Občanská sdružení našla konkrétní rodiny by byly ochotné přijmout tyto děti a poskytnout jim třeba dočasně azyl a pomoc. Myslím, že by nám to jako společnosti pomohlo, kdybychom byli schopni udělat takové solidární gesto lidskosti. Těm dětem utíká budoucnost a některé jsou tam už tři roky.

Když ministr vnitra Jan Hamáček argumentuje, že to nejsou děti do deseti let a nejsou to děti ze Sýrie, ale že jde o patnáctileté výrostky z Pákistánu nebo Afghánistánu, má to hrát roli?

Dítě je do osmnácti let, to je jasně dáno i mezinárodní úmluvou o ochraně práv dětí a my jsme ji ratifikovali už před třiceti lety. Když pan ministr hovoří o různých kategoriích dětí, tak samozřejmě má příležitost ovlivnit, jaké konkrétní děti si Česká republika vezme, když si nějaké vezme. Já spíš vidím z jeho strany neustálé hledání výmluv. Když říkají, že ty děti by neměly být bezpečnostním rizikem, tak to přece se dá ošetřit a právě složky, které spadají pod ministerstvo vnitra, by měly šanci tuto věc prověřit u každého dítěte. Vypadá to, že pan Hamáček svým vlastním složkám nedůvěřuje.

Podporujete přijetí zákona, který by dal gay a lesbickým párům právo uzavírat manželství. Je ale vůbec naděje, že se toho v tomto volebním období dočkají?

Byla bych ráda, kdyby se ta debata už dokončila. My v TOP 09 jsme rozděleni v tomto do dvou názorových proudů. Považujeme to téma za více etické. Já sama se netajím tím, že bych byla ráda, kdyby tento zákon u nás přijat byl.

Kdo je podle vás ideální kandidát na příštího prezidenta?

Jméno vám neřeknu, ale ideální by bylo, kdyby se opozice byla schopna dohodnout na jednom společném silném kandidátovi.

Mohla by to být žena jako na Slovensku?

Pokud by to byla žena, bylo by to určitě plus.

Jeden z vašich kolegů mi naznačil, že by se mu líbilo jméno generála Petra Pavla nebo pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Myslíte, že tito dva by mohli patřit mezi ty, o nichž budete s dalšími stranami diskutovat?

Diskutovat o nich můžeme, ale to neznamená, že oni sami to budou chtít. Respektive u pana Pavla to už vypadá nadějně, ale u paní Bradáčové ani netušíme, jak se k tomu ona sama staví. Základem je, aby člověk, který bude kandidovat, o to sám stál.