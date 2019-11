Pospíšil se loučí s funkcí v čele TOP 09. Strana hledá novou tvář

Pospíšil se v neděli, v den svých pětačtyřicátých narozenin, bude ucházet jen o post řadového místopředsedy.



Kandidáti na nového předsedu TOP 09 jsou dva, poslankyně a dosavadní první místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová a senátor, místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin. Zatímco Pospíšil podporuje zvolení liberálněji orientované Adamové, Kalousek sází na konzervativně laděného potomka šlechtického rodu Czernina.

Pospíšil po zvolení předsedou TOP 09 před dvěma lety vedl kandidátku Spojených sil pro Prahu s ambicí stát se pražským primátorem. To se mu sice nepovedlo, ale volby dopadly pro TOP 09 dobře a v hlavním městě vznikla koalice Pirátů, Spojených sil pro Prahu a uskupení PRAHA SOBĚ v čele se zástupcem Pirátů Zdeňkem Hřibem.

Solidně pro TOP 09 dopadly i letošní eurovolby, v nichž koalice hnutí STAN a TOP 09 získala 11,65 procenta hlasů, což stačilo na tři europoslance pro koalici. Za TOP 09 jsou jimi právě Pospíšil a Luděk Niedermayer, za STAN Stanislav Polčák. Pospíšilovi se tak podařilo resuscitovat spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí. S nimi, lidovci a ODS vyjednává TOP 09 o možnosti společného postupu v příštích volbách do Sněmovny, aby opoziční strany dokázaly porazit současného premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše.



Dopolední blok sobotního prvního dne sněmu TOP 09 bude patřit vystoupením hostů z dalších menších parlamentních i mimoparlamentních subjektů.

TOP 09 bude na sněmu řešit kromě volby nového lídra to, že po deseti letech klesla její podpora u veřejnosti na hranu pěti procent, jejíž překročení je nutné pro vstup do Sněmovny.

Přitom ve volbách v roce 2010, kdy ji vedl Karel Schwarzenberg, stranu podpořilo 16,7 procenta voličů a získala 41 poslanců. O sedm let později to bylo už jen 5,31 procenta hlasů a 7 poslanců. Právě to vedlo ke změně v čele strany, kdy Pospíšil vystřídal Miroslava Kalouska. Kalousek později veřejně přiznal, že ho nevolil, a po celou dobu, kdy Pospíšil stranu vedl, panovalo mezi oběma politiky tu více, tu méně viditelné napětí.