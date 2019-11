Máme zůstat Antibabiš, ale zdůrazňovat i vlastní návrhy, říká Pospíšil

Po dvou letech končíte v čele TOP 09. Nelitujete toho, že jste se před dvěma lety rozhodl, že zkusíte se stranou něco udělat?

Nelituji toho. Mé rozhodnutí bylo náhlé, do určité míry emocionální, ale stojím si za ním a jsem rád, že jsem vedl TOP 09 v nejistých dobách do dvojích voleb. V Praze do komunálních voleb a do evropských voleb. Oboje tyto volby dopadly dobře a teď stranu povede nová předsedkyně nebo předseda. Bude mít na co navazovat, náš koaliční potenciál je mnohem silnější, než před dvěma lety. A je na novém lídrovi, jakou zvolí taktiku.

Čekal jste, že v části strany vyvolá takovou kritiku, že jste byl zároveň europoslancem, vedl kandidátku do pražského zastupitelstva, stranu i Muzeum Kampa a dělal moc věcí najednou?

Určitě to nebyla většina. Já jsem nasadil svou hlavu v nejistých dobách do dvou volebních projektů, kdy jsem považoval za samozřejmé a správné, že do nich přímo stranu povedu a pokusím se jí pomoci. A myslím, že jak volby v Praze, tak evropské volby byly pro stranu úspěšné, přivedl jsem ji ke dvouciferným výsledkům. A také jsem řekl hned po eurovolbách, že nepovedu stranu ve volbách národních.

Zkusíte udělat něco pro to, abyste se stal pražským primátorem?

V tuto chvíli nic takového nechystáme. Budu dělat všechno pro to, aby TOP 09 naplňovala program v rámci působení na magistrátu. Nejsem ten, kdo utíká z boje. Tím se chci odlišit od minulých pražských lídrů TOP 09 a chci, aby lidé za tři roky řekli, že se vyplatilo, že volili Spojené síly pro Prahu a TOP 09.

Vztahy s Kalouskem nebyly idylické, ale vždy jsme se dohodli

V rozlučkovém projevu jste si možná trochu překvapivě pochvaloval spolupráci s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 Miroslavem Kalouskem, který vás přitom v minulých dvou letech kritizoval. Byly ty vztahy opravdu tak idylické, jak to vypadalo podle vašeho projevu?

Vztahy nebyly idylické. Nakonec jsme se ale vždy domluvili a byli schopni spolupracovat. Nedospěly naše vztahy do stavu jako u Pirátů, kde se hlasuje o tom, že člen vedení bude zbaven funkce, kde si posílají vulgární maily. To, že Miroslav Kalousek nebyl mým podporovatelem, je všeobecně známé, ale to neznamená, že jako rozumní dospělí politici jsme byli schopni se domluvit.

Když vy otevřeně podporujete na šéfku strany liberálněji orientovanou Markétu Pekarovou Adamovou a pan Kalousek konzervativního senátora Czernina, může to těm dvěma kandidátům podle vás pomoci, nebo ublížit?

Byl bych strašně nerad, aby souboj dvou kandidátů na předsedu byl vnímán jako souboj Kalouska a Pospíšila. Já jsem Markétu Pekarovou Adamovou nepřemlouval, není to můj maskot. Prezentovala svůj program. To, že někoho podpořím, neznamená, že je strana rozdělena do dvou křídel. Kolik je těch témat, která nás dělí? Pohled na homosexuální sňatky? Několik takovýchto menších témat, ale to hlavní máme společné.

Jste jako strana vnímáni jako nejsilnější „antibabišisté“ ve Sněmovně. Nepřekrývá tahle karta, kterou velmi zdůrazňujete, to, když v parlamentu občas přijdete s vlastním programovým bodem?

Máme zůstat Antibabiš, ale vedle toho se intenzivně připravovat na příští parlamentní volby a více zdůrazňovat naše programové teze a konkrétní návrhy.

Dohoda čtyř stran pro volby? Méně pravděpodobné

Mimochodem, jak jste pokročili v námluvách s hnutím STAN, KDU-ČSL, případně ODS ohledně spolupráce příští rok v krajských a senátních volbách a potom ve volbách do Sněmovny?

Ta jednání začala, ale v tuto chvíli jsou přerušena.

Zdá se vám, že byste se domluvili se všemi těmito stranami?

U krajských voleb to bude kraj od kraje a u parlamentních to ještě uvidíme. Já budu z jakékoli pozice vše pro to, aby se co nejširší a co nejvíce ambiciozní spolupráce podařila a prosadila. Ale nebudu vám nalhávat, že je to velmi složité. Kdybych měl nyní vsadit, tak se spíš obávám, že míra pravděpodobnosti, že se podaří vyjednat spolupráci čtyř stran pro volby do Sněmovny, tak to spíš vidím jako méně pravděpodobné.

Marek Hilšer oznámil jako první oficiálně, že bude kandidovat na prezidenta. V médiích a na sociálních sítích se objevují další jména. Začali jste už v TOP 09 diskutovat o tom, koho byste mohli podporovat?

Samozřejmě vidím některé osobnosti, které by mohly mít šanci porazit nějakého proruského kandidáta, který se určitě objeví, nějaký Zeman II. Ale je důležité se spolu s proevropskými, demokratickými silami podpořit jednoho kandidáta. Netříštit podporu mezi několik kandidátů s podobným programem a podobnou orientací.