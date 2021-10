Sčítání: v čele ANO a SPOLU, Piráti a STAN ztrácejí, ČSSD stojí nad propastí

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Sociální demokraté jsou na hraně. Jejich šéf Jan Hamáček už prohlásil, že pokud jeho strana propadne, coby předseda strany skončí. „Křesla se rozhodně držet nebudu. Pokud se nedostaneme do Sněmovny, já jako předseda skončím,“ řekl Jan Hamáček.

Prvním sečteným okrskem byla necelou půlhodinu po uzavření volebních místností obec Žimutice v Jihočeském kraji. Přišlo zde hlasovat 20 z 29 oprávněných voličů. Hnutí ANO zde získalo 35 procent, SPD 20, koalice SPOLU 15 procent.

Volební účast se pohybuje kolem 64 procent. Podle dopoledních čísel hlasovalo často víc než 50 procent oprávněných voličů, někde se účast dostala až k 70 procentům. Ve sněmovních volbách před čtyřmi roky odevzdalo hlas téměř 61 procent lidí. Voliči měli na výběr 5 242 kandidátů z 22 stran, hnutí a koalic.

Komise už kromě hlasovacích lístků sčítají i další údaje, jako je například počet voličů.

Tyto informace následně postoupí ke zpracování výsledků voleb Českému statistickému úřadu, který výsledky hlasování zveřejní na volebním webu. Volební výsledky budou zveřejňovány průběžně, většina z nich by mohla být známa do pozdního večera.

ČSÚ @statistickyurad Přesně hodinu po uzavření volebních místností byla zpracována data z více než 930 volebních okrsků z celkových 14 866 ️ #volby2021 #volby #čsú https://t.co/cq9wyuaIYj oblíbit odpovědět

Podle Českého statistického úřadu nedošlo nikde k prodloužení doby pro hlasování. Kolem 18. hodiny by mohlo být sečteno 99 % okrsků. Řekl to šéf ČSÚ Marek Rojíček v České televizi. Okrskových komisí je celkem 14 886, výsledky pak převezme 507 přebíracích míst a všechna data poputují do centrály ČSÚ. Do zpracování se jen za ČSÚ zapojí 2 600 lidí.

Místnosti po celém Česku evidovaly už v pátek velký zájem lidí volit, na řadě míst se tvořily fronty. Okrsky nyní hlásily často účast kolem 50 procent, na těch nejnavštěvovanějších dosáhla i 70 procent.

Policie: kupčení s hlasy, anonym hrozil bombou

Policie během voleb eviduje desítky porušení protiepidemických opatření. Na dvou místech je podezření z kupčení. V Brně se policisté zabývali anonymním oznámením o uložení bomby ve volební místnosti, hlasování se to ale nedotklo. „Prověrkou jsme žádné podobné zařízení nenalezli,“ napsali poté.

Volební účast 1996 76,41 %

1998 74,03 %

2002 58,00 %

2006 64,47 %

2010 62,60 %

2013 59,48 %

2017 60,84 %

Policie také v sobotu při volbách zaznamenala případy, kdy lidé porušovali opatření proti šíření koronaviru. Bylo jich ale méně než v pátek. Lidé musejí mít ve volební místnosti zakrytý nos a ústa. Pokud povinnost nedodrželi, členové volební komise po něm místo museli vydezinfikovat.

Společně s volbami do Sněmovny se na některých místech konala také referenda. Občané v nich rozhodovali mimo jiné o výstavbě obchodních či průmyslových zón, kanalizace, zimního stadionu, obchvatu obce, relaxační zóny, požární zbrojnice i jelení obory.

Lidé mohli ovlivnit osud nemocnice, opravu zámku, kácení stromů, rozšíření lomu nebo podobu křižovatky.

ČSÚ @statistickyurad Vůbec první zpracovaný volební okrsek byl v obci Žimutice na Českobudějovicku Data Český statistický úřad převzal ve 14.22 #volby #volby2021 #čsú oblíbit odpovědět

2017: hlasovalo 61 procent voličů

Ve sněmovních volbách před čtyřmi roky odevzdalo hlas téměř 61 procent oprávněných voličů. Bylo to více než v roce 2013, ale zároveň třetí nejnižší účast od vzniku České republiky.

Nejmenší byl zájem o sněmovní volby v roce 2002, kdy k urnám přišlo 58 procent voličů. Naopak zatím nejvyšší volební účast byla hned v prvních sněmovních volbách po vzniku ČR, poslance si v roce 1996 přišlo vybrat více než 76 procent voličů.