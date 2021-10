ANO začíná klesat, ale vede. Vondrák avizuje sestavení vyjednávacího týmu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„My dnes jako výbor budeme sestavovat vyjednávací tým. Nechtěl bych proto tady dnes moc prezentovat své názory. Nikdy jsem se netajil s tím, že bych preferoval partnery ze středopravého spektra,“ řekl Vondrák. Žádné schůzky ale zatím podle ně domluvené nejsou. Za sebe je však proti spolupráci s SPD.



„Výsledky se nám líbí, náš cíl je vyhrát volby. Samozřejmě to bylo lepší, když na začátku byla trojka. O povolebních jednáních jsme ale zatím nehovořili, to je věc premiéra,“ komentovala pro ČT výsledky ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.



Andrej Babiš už dříve řekl, že pokud by hnutí skončilo v opozici, se Sněmovně by nepůsobil. „Neumím si představit, že budu v opozičních lavicích. Protože já nejsem politik, který má velké projevy, nejsem dobrý rétor a hlavně bych nic neudělal, nemohl nic změnit,“ řekl Babiš v předvolebním rozhovoru pro MF DNES.

Ten bude spolu se svými spolustraníky sledovat výsledky voleb z volebního štábu, který se nachází v Pohybovém centru na Chodově nedaleko sídla strany. Členové hnutí ANO a jejich hosté mají k dispozici horní prostory centra, novináři našli zázemí v dolní části centra.

Kromě toho mají straníci k dispozici i prostory nacházející se přes ulici od Pohybového centra. Party stany jsou však určeny jen pro uzavřenou společnost, novináři se tak do nich nedostanou.

Dorazila zatím je hrstka politiků, mezi nimi bývalá středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák či ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „Doteď jsem točil volantem, protože jsem řídil z Ostravy. V daný okamžik máme spočtené hrozně málo hlasů. Poslední míč rozhoduje o tom, jak skončí zápas, takže bych počkal na to, jak to celé dopadne,“ řekl k průběžným výsledkům. Dodal ale, že dosavadní průběh mu dělá radost.

V prostorné hale se novinářů již kolem 14. hodiny hemžilo několik desítek. Akreditovaných je jich ostatně kolem 160. Kromě českých jsou na místě třeba i slovenské štáby. Kromě občasných živých vstupů je však na místě klid. Všichni na místě mají respirátory, před vstupem se kontrolovala bezinfekčnost.



V čele místnosti je připraveno pódium na tiskové konference. Součástí je i velká fotografie Babiše. Všude kolem je vidět heslo „Budu se za vás rvát až do roztrhání těla“. Na druhém konci je připravený catering, čítající kávu, sladké či slané pečivo a další včetně koblih, které jsou s celým hnutím neodmyslitelně spojeny. Na stěně je pak promítané živé vysílání České televize s průběžnými volebními výsledky.

Naopak většina politiků se do štábu zatím nedostavila. Třeba lídr pražské kandidátky Patrik Nacher plánuje přijet kolem 16. hodiny, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček kolem půl páté. Podobně by tomu mělo být i u ostatních politiků. Předseda strany Andrej Babiš pak plánuje dorazit ještě později.

Hnutí ANO nyní bojuje nejen o vlastní volební výsledek, ale také o to, zda bude mít ve Sněmovně partnery, kteří by s ním byli ochotní sestavit vládu. Koalice SPOLU, tvořená stranami TOP 09, ODS a KDU-ČSL, i koalice Pirátů a STAN totiž deklarovaly, že s ANO do vlády nepůjdou.



Babiš odvolil již v pátek

Babiš zase vyloučil povolební spolupráci s Piráty a STAN. „Tak my je musíme oslovit. Pokud by to nastalo (pokud by ANO nezískalo většinu ve Sněmovně, pozn. red.), samozřejmě oslovíme všechny,“ řekl. „Ne, Piráty fakt neoslovíme,“ dodal pak na dotaz, zda včetně strany vedené Ivanem Bartošem.

Právě s Bartošem se Babiš utká v Ústeckém kraji. Premiér měl původně vést středočeskou kandidátku, na konci července ale rozhodl republikový výbor ANO, že hnutí do voleb premiér povede z kraje Ústeckého. „Pan Babiš se rozhodl pro přímý souboj s předsedou Pirátů. (...) Není to tak dávno, co jsme navrhovali jeden volební obvod, kde by si to mohli rozdat lídři v jednom velkém souboji,“ řekl tehdy předseda Sněmovny a místopředseda hnutí Radek Vondráček. Změna podle něj měla velkou podporu předsednictva.

Babiš odvolil již v pátek, a to spolu se svou manželkou Monikou a dcerou Vivien. Hlas odevzdali ve sněmovních volbách v Lovosicích. Předseda hnutí ANO řekl, že považuje za důležité, zda bude vláda pokračovat v projektech. V Lovosicích na předsedu vlády čekaly skupinky příznivců i odpůrců.

Hnutí ANO, jehož předsedou je premiér Andrej Babiš, vyhrálo předchozí volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017 s 29,64 procenty platných hlasů. Získalo osmasedmdesát poslaneckých mandátů z 200, tedy devětatřicet procent.