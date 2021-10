Komunisty při čekání svírá otázka, zda přežijí. Průzkumy jsou proti nim

Ve volebním štábu KSČM v pražské ulici Politických vězňů je napjatá atmosféra. Z předsednictva jsou tu zatím jen místopředsedové strany Petr Šimůnek a Milan Krajča, kromě nich sem dorazilo několik krajských lídrů. Tváře KSČM, jako je Vojtěch Filip nebo Marta Semelová, mají dorazit až v podvečer. Novináři jsou v těžké přesile.

„Překvapila mě obrovská účast lidí u voleb. Takže pokud ty volby dnes někdo vnímá jako referendum o Babišovi, tak se to na našem výsledku může negativně podepsat,“ obává se Petr Šimůnek.

Doufají v lepší výsledek

Komunisté před čtyřmi lety skončili s výsledkem 7,76 procenta. Jako úspěch nyní předseda Filip vnímá to, když strana utrží jakýkoliv lepší výsledek. Takové šance jí ale předvolební průzkumy moc nedávají. Podle těch posledních zveřejněných – z pondělí – osciluje strana kolem pětiprocentní podpory. Ta je nezbytná, aby subjekt usedl ve Sněmovně.

Agentura Median připsala KSČM podporu 4,4 procent, STEM 6,5 procenta, KANTAR rovných 5 procent preferencí. Vojtěch Filip vidí příčinu poklesu voličské podpory v podpoře menšinového kabinetu Andreje Babiše. „Chyby, kterých se vláda ANO a ČSSD dopustila, měly vliv i na naše preference,“ připustil nedávno.

Komunisté se v posledním roce potýkají s personálním zemětřesením, z vedení strany mizí staré známé tváře, což podporu voličů mohlo rovněž ovlivnit. Letos nekandiduje předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik, poslanecký mandát neobhajuje ani někdejší „tvář“ KSČM, bývalý předseda Miroslav Grebeníček.

Podle Filipa udělala strana i chyby při volební kampani. „Já jsem trvale nespokojený. Chtěl bych, aby to bylo ještě lepší. KSČM se naučila využívat sociální sítě, jsme tam aktivnější, než jsme byli, ale pořád máme rezervy. Myslím si, že řada kandidátů by ještě mohla v závěru kampaně oslovit jak na ulicích, tak na sociálních sítích další občany. Prostě ten úkol, že jeden člen strany má získat 18 voličů – to je volební číslo naší strany – je pořád před námi jako úkol, který máme splnit,“ přiznal Vojtěch Filip ve stranických Haló novinách.

Co si o vstupu KSČM do Sněmovny myslí sázkaři? „Co se týká překročení pětiprocentní hranice, věří sázkaři KSČM kurzem 1,94:1,“ připomněla mluvčí Chance Markéta Světlíková.

KSČM znovu podpoří ANO

Pokud připustíme, že KSČM se do Sněmovny dostane a pětiprocentní podporu voličů získá, bude to mít složité. Buď se stane marginální opoziční stanou bez vlivu a nebo – v případě výhry ANO – se bude muset domluvit opět na podpoře jejího kabinetu. To už Vojtěch Filip nastínil jako jedinou možnou věc. Fakt, že by KSČM podpořila případnou menšinovou vládu ANO z jeho úst zazněl, když po volbách v českobudějovické základní škole Bezdrevská mluvil s novináři.

O spolupráci s ANO ale možná budou jevit zájem i jiné strany, které se do Sněmovny mohou dostat, například SPD. A tam už spolupráce KSČM skřípě. „ A dohoda o programu s SPD je mnohem složitější než dohoda o programu se sociální demokracií a hnutím ANO,“ naznačil Filip.



Například v otázce setrvání Česka v Evropské unii se ale shodne s SPD. „To, že nemáme ústavní zákon o referendu, považuji za hrubou chybu. Kdyby referendum bylo, tak při té byrokratické zátěži, kterou nám Evropská unie dává, bych byl pro vystoupení České republiky z Evropské unie,“ řekl minulý týden v rozhovoru pro MF DNES předseda KSČM. Vystoupení z EU je ale nepřijatelné zase pro ČSSD, což vzájemné povolební vyjednávání komplikuje.

Otazník visí i nad samotnou budoucností Vojtěch Filipa v politice. Nedávno oznámil, že na dalším sjezdu strany už do jejího čela kandidovat nebude, v té souvislosti se největší šance připisují europoslankyni za KSČM Kateřině Konečné. O tom ale rozhodne listopadový sjezd strany. Jestli se na něj Vojtěch Filip dostaví stále jako poslanec, je nejisté. Na kandidátce v Jihočeském kraji je až jako dvojka. Pokud by se do Sněmovny nedostal, chce se dál život svou advokátní praxí.