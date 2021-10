Volný vyhlíží Sněmovnu. Mezi novináři ho pozoruje dokumentarista Klusák

V holešovickém hotelu Plaza volební výsledky vyhlíží zástupci Volného bloku. Předvolební průzkumy uskupení predikovaly zisk jednotek procent hlasů. Klíčová tak pro blok může být hranice 1,5 procenta hlasů, což by znamenalo zisk stokoruny do stranické pokladny za každý hlas, případný tříprocentní zisk by pak Volnému Bloku otevřel cestu k dalším milionům díky příspěvku na činnost.