Klaus mladší volil Trikoloru, výsledky voleb bude sledovat v jejím štábu

Už jen několik málo hodin mají voliči na to, aby ve volbách do Poslanecké sněmovny rozhodli o své budoucnosti. Ve 14 hodin se volební místnosti zavřou, komisaři začnou počítat hlasy a politici se přemístí do volebních štábů, aby společně sledovali, jak si jejich strany vedou. Ve štábu koalice Trikolory, Soukromníků a Svobodných bude i Václav Klaus mladší, bývalý předseda prvně zmíněného hnutí.