Sto tisíc za hlasy pro ANO? Policie prověřuje pokus o uplácení na ubytovně

„Jeden z mužů, Rom, přišel přímo k mým dveřím. Ten druhý, běloch, byl otočený zády a celý v černém stál u branky,“ popsal začátek události, která se odehrála minulý pátek v ubytovně ve Slaném na Kladensku, správce zařízení Andrej H.

Rom, dle slov správce obvěšený zlatem, se představil jako Koky a řekl, že s ním potřebuje nutně mluvit. „Když dokážeš sehnat sto hlasů, dám ti padesát tisíc a dalších sto si rozdělí lidi z ubytovny,“ nabídl mu muž. Na nechápavý pohled správce reagoval slovy: „Tenhle chlap (stojící u branky - pozn. red.) patří k Babišovi.“

Správce nabídku ihned odmítl. „Pracuju v sociálních službách, když budete potřebovat pomoct, tady máte vizitku a můžete se na mě obrátit, ale tohle v žádném případě ne,“ opáčil správce Andrej muži, který mu nabídl peníze. Oba po odmítnutí odešli a nikdo ho už nekontaktoval.



Incident správce Andrej nahlásil nadřízené, ta kontaktovala vedení organizace Romodrom, která městskou ubytovnu spravuje a poskytuje v ní sociální služby. Podle slov ředitele Romodromu Nikola Taragoše událost všechny zaskočila. „S právníky jsem začal ihned konzultovat správný postup,“ uvedl pro iDNES.cz ředitel Taragoš. S případem srozuměl i starostu Slaného Martina Hrabánka (ODS).

„Informaci vím od čtvrtka, ředitel mi to oznámil a shodli jsme, že nejlepší postup bude to nahlásit na policii,“ řekl starosta Hrabánek. „S ohledem na průběh voleb jsem nechtěl do události aktivně zasahovat, proto jsem pověřil manažera prevence kriminality, aby organizaci s nahlášením pomohl,“ doplnil Hrabánek.

Ředitel Taragoš neváhal a vyzval zaměstnance Andreje, aby se obrátil na příslušné orgány. „U policie mi řekli, že mám přijít až druhý den, to bylo v pátek, kdy jsem podal výpověď,“ sdělil správce Andrej. Následně muži zaslali potvrzení o oznámení výpovědi, které má k dispozici i redakce iDNES.cz.

„V daném případě jsme zahájili standardní šetření podle paragrafu 158 pro podezření z maření průběhu voleb. Věc je zatím na začátku a je to vedeno proti neznámému pachateli,“ uvedla pro ČTK mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Hlasy pro ANO?

Hnutí ANO vyloučilo, že by za nabídkou kupčení s hlasy stálo. „Tuhle zprávu jsem dostal od kolegy, ale nic bližšího o tom nevím. Mohu jen říct, že my jsme nic takového neorganizovali,“ komentoval pro iDNES.cz oblastní předseda Radek Vondráček (ANO).

Podle krajské manažerky Středočeského kraje Romany Fischerové z ANO je případ pravděpodobně snahou hnutí poškodit. „Hrajeme čistou hru a tohle nemáme za potřebí,” uvedla Fischerová.

Mužům se uplatit rezidenty ubytovny nepodařilo, volby si však místní podle slov správce Andreje ujít nenechali. „Máme tady hodně fanoušků Pirátů,“ řekl v rozhovoru. Někteří nemocní obyvatelé čekali na příchod volební komise s urnou.



Ředitel Taragoš na závěr zdůraznil, že by postupovali stejně, i kdyby se jednalo o jakoukoli jinou stranu. „Jsme úplně apolitická organizace. Pokud strany chtějí hlasy naší cílové skupiny, měly by ji přizpůsobit program a přijít ho k nám prezentovat. To by byl legitimní postup,“ dodal na závěr ředitel neziskové organizace Romodrom Nikola Taragoš.