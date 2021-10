Když se nedostaneme do Sněmovny, v čele strany končím, řekl Hamáček

„Přijíždím s pokorou a mírným optimismem,“ řekl Hamáček při příjezdu do Lidového domu, kde má ČSSD volební štáb. Těší ho předpokládaná vyšší volební účast, která může hrát ve prospěch sociálních demokratů. „Historicky větší volební účast pomáhala sociální demokracii. Obecně platí, že účast bude vyšší,“ prohlásil Hamáček.

Později v rozhovoru pro Českou televizi přímo oznámil, že pokud se ČSSD nedostane do Poslanecké sněmovny, v čele strany končí. V politice ale plánuje i nadále zůstat jako řadový člen ČSSD. „Je to strana mého srdce,“ řekl novinářům. Kdo by podle něj byl vhodným náhradníkem do čela strany, ale komentovat nechtěl.

Pokud by se strana nedostala do Sněmovny, zaměří se podle Hamáčka na komunální volby. Atmosféru při čekání na výsledky popsal jeko klidnou. Až bude sečteno, ČSSD oznámí další postup.

Podle předběžných výsledků se strana drží těsně nad hranicí pro vstup do Sněmovny. Poslední nerozhodné voliče mohlo přesvědčit vystupování kandidátů v předvolebních debatách, věří vicepremiér. O výsledku podle něj rozhodne Praha. „Bude to těsné,“ dodal ministr vnitra.

Předvolební kampaň pak označil za „korektní“. „Žádná podpásovka nepřišla, kampaň byla korektní,“ vysvětlil Hamáček při příjezdu do sídla ČSSD. K případné povolební spolupráci se současný ministr vnitra nechtěl vyjádřit. Menšinovou vládu, v níž je ČSSD s hnutím ANO, nicméně nepovažuje za chybu. „Jsem hrdý na práci našich pěti ministrů. Myslím, že jsme prosadili spoustu dobrého,“ uvedl.



Jednou z těchto ministryň je také Jana Maláčová, která se již také nachází v sídle strany. Jednička na pražské kandidátce poslední měsíce obětovala práci na kampani. Doufá proto v dobrý výsledek.

„Celé dopoledne jsem se věnovala rodině. Posledních několik měsíců jsem pojala tak, jak jsem pojala celé ministrování. Velmi poctivě jsem pracovala, dala jsem do toho všechno. Rozhodnou voliči,“ řekla Maláčová a odešla do místnosti sledovat výsledky voleb.

Do Lidového domu přijel i Matěj Stropnický, dvojka na kandidátce v Praze. Novinářům dal jen krátké vyjádření, stejně jako ostatní politici, kteří už jsou na místě. „Já se snažím pomoct Janě Maláčové, aby se stala poslankyní, aby sociální demokracie zůstala ve Sněmovně,“ řekl Stropnický.

O výsledku podle něj rozhodnou pražská sídliště. Hned poté za sebou zavřel dveře a připojil se ke sledování volebních výsledků k dalším sociálním demokratům.



Strana prozatím zřejmě počítá pouze s jednou tiskovou konferencí po sečtení všech hlasů, kde se kandidáti vyjádří k výsledkům. Do té doby se politici před novináři skrývají v oddělené místnosti.



Novináři jsou v restauraci Hybernia, která je součástí Lidového domu. V porovnání s volebními štáby jiných stran je občerstvení pro ně o poznání chudší, což odpovídá stavu stranické pokladny. Na stole jsou smažené řízky a kyselé okurky. K pití se podává káva nebo voda.

Předseda ČSSD Jan Hamáček v pátek uvedl, že by považoval za úspěch, kdyby se sociální demokraté dostali do Sněmovny. Strana však v průzkumech dlouhodobě osciluje kolem minimální pětiprocentní hranice. Pokud sociální demokracie neuspěje, skončí vicepremiér ve vedení strany.



„Hranice je jednoznačná, pokud se sociální demokracie dostane do sněmovny, je to úspěch, pokud nikoliv, tak by to byl neúspěch. Jak už jsem řekl několikrát, pokud by sociální demokracie neuspěla, tak by musel přijít někdo jiný do vedení strany,“ řekl v pátek Hamáček, kterého mohli lidé volit jako jedničku na kandidátce Středočeského kraje.

Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve dvě hodiny odpoledne, hlasy českých voličů se nyní začnou sčítat. Oficiální podobu získají výsledky po pondělním projednání Státní volební komisí, a to vyhlášením ve Sbírce zákonů. V ní by se měly objevit v úterý.

Sociální demokracie v několika posledních volbách výrazně ztratila. V komunálních volbách v roce 2018 přišla o polovinu zastupitelských křesel. Ve volbách do Evropského parlamentu o rok později nezískali ani jedno křeslo. Rovněž propadli loni v krajských volbách, kdy se v pěti krajích do zastupitelstva vůbec nedostali.