Fiala vyhlíží, zda získá post premiéra, a Spolu 101 hlasů pro opoziční bloky

Zázemí pro píšící novináře vzniklo v restauraci hotelu poté, co skončily snídaně pro hotelové hosty.

Hotel je jen pár kroků od sídla ODS, ale protože letos strana kandiduje v koalici, musel být společný volební štáb trojkoalice Spolu přesunut na více neutrální místo.

„Pokud vyhrají populisté a extremisté, udělají z nás během několika let nevýznamnou, izolovanou, chudou a ohroženou zemi na východě Evropy,“ burcoval voliče ještě v druhý den voleb na Twitteru Fiala.



S blížícími se volbami a přibývajícími předvolebními průzkumy se stal hlavním vyzyvatelem současného premiéra Andreje Babiše.

Fiala vede občanské demokraty již sedm let a letošní volby určí, zda se strana po letech v opozici dostane do vlády, jestli sám Fiala získá vytoužený post předsedy vlády, nebo zda se bude muset bát o pozici v čele ODS. „Voliči do nás vkládají naději, že je zbavíme populismu, že je zbavíme Andreje Babiše,“ řekl ve velkém předvolebním rozhovoru pro iDNES.cz a MF DNES.



Situace lídrů KDU-ČSL Mariana Jurečka a šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je komfortnější. Díky předvolební koalici Spolu s občanskými demokraty zajistili lidovcům i TOP 09, že budou znovu ve Sněmovně.

Chtějí se domluvit s Piráty, které šéf ODS vidí jako novou levici

Po volbách tyto tři strany vytvoří samostatné poslanecké kluby, ale deklarovaly, že při jednání o nové vládě budou jednat společně a že odmítají spolupráci s hnutím ANO, ať již s Babišem, či bez něj. Politici konzervativního bloku Spolu před volbami deklarovali, že mají zájem vytvořit vládu s liberální koalicí Pirátů a Starostů a nezávislých. Proto je pro něj klíčové, zda obě koalice ve volbách získají nejméně 101 poslanců.

„V koalici s Piráty je STAN ten, kdo je nám bližší. Piráti jsou nová levice. Mají různé nápady, ale věřím, že to půjde dát dohromady, protože i oni chtějí přinést změnu,“ řekl již před volbami Fiala.



Po posledních volbách měla ODS 25 poslanců, ale o dva přišla, když vyloučila Václava Klause mladšího a spolu s ním do nového hnutí Trikolóra odešla i Zuzana Majerová Zahradníková.

Lidovci měli po minulých volbách 10 poslanců a TOP 09 sedm poslanců. Za TOP 09 letos nekandiduje bývalý šéf Miroslav Kalousek, který si dal pauzu a stáhl se ve volebním roce i ze Sněmovny, ani druhý ze zakladatelů strany, třiaosmdesátiletý Karel Schwarzenberg, který se rozhodl ve vysoké police skončit. Kalousek zatím nepotvrdil, zda zvažuje kandidaturu v příští volbě hlavy státu.