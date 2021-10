Bartoš: Věřím, že sestavíme vládu. Se Spolu budeme jednat ještě dnes

Volby 2021 Sledovat další díly na iDNES.tv

Do volebního štábu koalice Pirátů a Starostů sídlícího v industriálním prostoru La Fabriky v pražských Holešovicích dorazil šéf Pirátů Ivan Bartoš v dobré náladě. „Dnes jsme s Liduškou (manželka), dětmi a Mikulášem Ferjenčíkem vyrazili na hřiště. Svítilo sluníčko, dali jsme si horkou čokoládu. Teď už jdeme čekat na výsledky,“ sdělil pro iDNES.cz.

Bartoš věří, že volební zisk koalice Pirátů se Starosty poroste se sčítáním hlasů ve větších městech.



Lídr Pirátů zároveň věří, že demokratická opozice uspěje a podaří se jí sestavit vládu. „Předpokládám, že si se Spolu zavoláme a podle výsledku voleb se možná i dnes sejdeme,“ upřesnil Bartoš. Piráti se Starosty oznámili, že nebudou po volbách spolupracovat s hnutím ANO, SPD a KSČM.

Schůzku s prezidentem Milošem Zemanem ještě Bartoš domluvenou nemá. „Já zatím sleduju pouze oficiální vyjádření Hradu a vím, že prezidentův nedělní program byl zrušen. Očekávám však, že se po volbách setkáme, jak bývá zvykem u lídrů, kteří ve volbách uspěli,“ uvedl.



Lídr Starostů Vít Rakušan by měl do štábu přijít okolo čtvrté hodiny. Za Starosty dorazil do štábu lídr ve Zlínském kraji Petr Gazdík. „Je důležité, abychom měli většinu s koalicí SPOLU,“ míní Gazdík.



Na barovém pultu byly pro příchozí novináře připraveny obložené mísy s masem, sýry a ovocem, a nápoje. S příchodem prvních hostů a zástupců koalice se otevřela nová místnost s bohatým rautem.



Ferjenčík: Vyšší účast může pomoci koalicím

Podle prvotních informací by mohla být volební účast v letošních parlamentních volbách vyšší než před čtyřmi lety, kdy přišlo k volbám necelých 61 procent voličů.



Takové očekávání těší Pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka. „Věřím, že to povede k vítězství opozice proti vládě Andreje Babiše. Naši voliči mají většinou účast slabší, proto to pro nás vypadá dobře,“ řekl Ferjenčík po příchodu do štábu koalice Pirátů se Starosty.

„Vysoká volební účast je dobrá pro českou demokracii, doufám, že se mohli zmobilizovat nevoliči, kteří by to hodili koalici Pirátů. Věřím, že budeme mít 25 procent,“ uvedl pro iDNES.cz pirátský poslanec František Kopřiva.



V parlamentních volbách v roce 2017 získali Piráti 10,79 procent a stali se třetí nejsilnější stranou v Parlamentu se ziskem 22 mandátů. Starostové získali 5,18 procent se ziskem 6 křesel. Svůj mandát obhajuje 21 pirátských poslanců a 5 poslanců za Starosty.

Aktuální přepočet volebních výsledků na zisk mandátů ve Sněmovně: