Fischer, který dvakrát neúspěšně kandidoval na Hrad, zkusí Senát za TOP 09

„Vážím si, že se mě strana TOP 09 rozhodla navrhnout do Senátu jako svého kandidáta v rámci koalice SPOLU. V Senátu jsem předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Intenzivně se zabývám strategickou bezpečností státu, posilováním spolupráce se spojenci nebo vlivem Ruska a Číny u nás. Z hlediska bezpečnosti máme za sebou přelomové roky a obávám se, že v těch příštích nás ještě větší výzvy čekají,“ uvedl Fischer.

Fischer patří mezi vytrvalé podporovatele české role v pomoci Ukrajině, která čelí agresi vojsk ruského diktátora Vladimira Putina. Dlouhodobě upozorňuje na porušování lidských práv ve světě.

O hlasy voličů bude za TOP 09 usilovat i pedagog a ředitel školy Jan Korda. Na Praze 8, kde se bude ucházet o hlasy voličů, je nyní senátorem za Piráty Lukáš Wagenknecht. V době letošních senátních voleb to bude už 20 let, co je Korda ředitelem Smysluplné školy v Praze-Karlíně.

Na Fischera i Kordu kývla TOP 09 na jednání, na němž schválila jako kandidáta na ministra pro vědu, výzkum a inovace Marka Ženíška.

Už dříve TOP 09 schválila další kandidáty, senátora za obvod Opava Herberta Paveru, režiséra Břetislava Rychlíka a bývalého reprezentačního hokejového brankáře Dominika Haška.