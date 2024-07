Zvířata budou mít v Česku větší zastání, chránit je má ústava

Skupina poslanců totiž předložila pozměňovací návrh článku 7 Ústavy České republiky. Ten v případě schválení zakotví ochranu každého zvířecího jednotlivce přímo do ústavy, čímž zvýší jejich ochranu.

„Je to klíčová změna. Například svoboda uměleckého projevu je dnes zaručena ústavou, zatímco ochrana zvířat jenom zákony. Zvířata mají dnes slabší pozici. Takže ve sporných případech týrání zvířat, kdy by se někdo odvolával třeba na svobodu podnikání, uměleckého projevu nebo náboženského vyznání, budou mít zvířata rovnocennou pozici,“ míní ochránce zvířat Pavel Buršík, který za ústavnost ochrany zvířat lobbuje.

Podle Buršíka by se změna propsala do rozhodování soudů. „Při právní argumentaci soudů nebo správních orgánů bude o co se opřít. To, že je něco v ústavě, je velmi silným motivem jak při rozhodování, tak při přijímání právních norem,“ popisuje Buršík. Návrh na změnu české ústavy předkládají předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, poslanci Michael Kohajda (KDU-ČSL), Josef Bernard (STAN) a Klára Kocmanová (Piráti).

Jde o pozměňovací návrh k širšímu balíčku na ústavní zakotvení ochrany vody, které už posvětila vláda. Novelu čeká ve Sněmovně 2. čtení. Její navržené znění zní takto: „Stát dbá o ochranu životního prostředí a zvířat a o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vody.“

„Společenský zájem a veřejný tlak na vyšší ochranu zvířat je natolik velký, že se snad podpora najde,“ myslí si Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

S náboženskou porážkou bude utrum

Ústavní ochrana zvířat, pokud projde, by se tak dotkla třeba případů zvířat využívaných k uměleckým performancím, ale také zvířat v zájmových chovech nebo hospodářstvích. „Kdyby třeba někdo chtěl jinak porážet zvířata podle pravidel náboženské porážky a odvolával se na ústavou danou svobodu náboženského vyznání, tak bude mít smůlu,“ vysvětluje Buršík.

Podle ústavního právníka Jana Kudrny by ústavní ochrana zvířat mohla vnést více světla například do zvažovaného lovu lukem, který jako součást mysliveckého zákona nyní míří do Sněmovny. Kritici mu vyčítají, že zásah šípem přinese zvěři více utrpení a že přibude postřelených a zmrzačených zvířat.

Skončí žebrání se psy

Žebrání se psy by mohlo skončit. Zanesení ochrany zvířat do ústavy by mělo pomoci také při tvorbě či novelizaci zákonů či vyhlášek – například u případů, kdy lidé využívají zvířata k žebrání v ulicích. Řada měst jej toleruje, neboť nejde o typické týrání zvířat.

Z Prahy i jiných měst jsou známé party Rumunů, které mají za každého počasí na vodítku uvázané bernardýny a vybírají od lidí peníze. Muži při tom hrají na harmoniku, čili jde o uměleckou produkci. Ústavnost ochrany zvířat by měla posílit pozici té radnice, která se například rozhodne tuto formu veřejné performance zakázat.