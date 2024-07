Koalice SPOLU bude dohromady kandidovat ve čtyřech krajích z třinácti

„Spolu půjdeme do voleb v kraji Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském, to jsou vlastně tři největší kraje, ve kterých jdeme jako SPOLU, a pak je to kraj Liberecký. Tady to ukázalo, že ta dohoda dává smysl, že ti lidé se mezi sebou dokázali shodnout nejenom politicky, ale také lidsky, což je důležité ve volební kampani,“ řekl iDNES.cz šéf lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Pokud jde o koalice na krajské úrovni, opravdu musíme rozlišovat celostátní úroveň a situaci v jednotlivých regionech,“ uvedl premiér a předseda nejsilnější vládní strany ODS Petr Fiala poté, co představoval dohodu v Libereckém kraji.

Souboje SPOLU s hejtmany za Starosty

„Jdeme v Libereckém kraji jako koalice SPOLU do krajských voleb poprvé. Když se podíváme na ty minulé volby, tak se ukazuje, že některé hlasy propadly, to nechceme znovu dovolit,“ řekl předseda vlády.

Kandidátem SPOLU na budoucího hejtmana Libereckého kraje je bývalý europoslanec za ODS, nyní náměstek ministra průmyslu a obchodu Edvard Kožušník, který se pokusí porazit dosavadního hejtmana za Starosty pro liberecký kraj a bývalého šéfa STAN Martina Půtu.

Ve středních Čechách, další baště hnutí STAN, odkud pochází i jeho lídr, ministr vnitra Vít Rakušan, a kde je hejtmankou Petra Pecková, nasazuje koalice SPOLU do voleb jako kandidáta na hejtmana dosavadního místopředsedu Sněmovny za ODS Jana Skopečka.

V minulých krajských volbách skončila nejsilnější vládní strana ODS ve Středočeském kraji na druhém místě za hnutím STAN. Společně se Starosty, Piráty a Spojenci pro Středočeský kraj, které tvoří TOP 09, Hlas a Zelení, se podílí na aktuální koalici.

Do třetice jdou občanští demokraté, lidovci a TOP 09 v trojkoalici SPOLU na jižní Moravě, kde je nyní hejtmanem lidovec Jan Grolich. V čele kraje stanul, když se po posledních krajských volbách domluvili na koalici lidovci s Piráty, ODS a Starosty pro jižní Moravu.

V Moravskoslezském kraji ODS před čtyřmi lety kandidovala v koalici s TOP 09 a strany ziskaly dohromady deset křesel, lidovci sedm. „Jedná se o osvědčenou platformu. V roce 2020 jsme spolupracovali s TOP 09, v roce 2024 se to rozšiřuje o KDU-ČSL. Všichni jsme si vědomi toho, že v roce 2021 byla tato kandidatura do Poslanecké sněmovny úspěšná,“ řekl už dříve lídr kandidátky SPOLU v Moravskoslezském kraji Radek Kaňa.

Někde ODS jen s TOP 09, jinde sama

Jinde se strany na trojkoalici nedomluvily. „Naše politické strany, to znamená ODS a TOP 09, měly zájem i o spolupráci pro tyto krajské volby, vedli jsme k tomu sérii nijak nekonfrontačních, věcných jednání. Nakonec se kolegové z KDU-ČSL rozhodli pro krajské volby nekandidovat ve spojení s ODS a TOP 09 pod značkou SPOLU, ale nemyslím, že to narušilo vzájemné vztahy,“ popsal to místopředseda občanských demokratů a ministr kultury Martin Baxa.

Obdobně je to třeba v Pardubickém kraji, kde půjdou společně do voleb ODS a TOP 09, zatímco lidovci v Koalici pro Pardubický kraj, ve které jsou také SNK Evropští demokraté a Nestraníci.

„Za celou dobu historie krajů to máme nastavené tak, že o těchto věcech především si rozhodují regionální lídři a regionální vedení na úrovni jednotlivých krajů,“ řekl iDNES.cz šéf lidovců Marian Jurečka.

Koalice SPOLU podle premiéra Fialy preferuje utváření koalic, které jsou podobné vládnímu půdorysu. „Ale to neznamená, že to lze ve všech krajích realizovat,“ uvedl předseda vlády.

Jsou i kraje, kde budou občanští demokraté kandidovat sami. Na Zlínsku je lídrem kandidátky ODS senátor Tomáš Goláň. KDU-ČSL půjde společně s hnutím Zlín 21 pod názvem K21 – Kraj 21 a lídrem bude lidovecký senátor Jiří Čunek, starosta Vsetína a bývalý hejtman. TOP 09 bude v tomto kraji v koalici s hnutími STAN a ZVUK 12.

Také jihočeská ODS jde do krajských voleb sama. „Já jsem čtyři roky stál v čele kraje jako hejtman, snažil jsem se komunikovat téměř se všemi Jihočechy, uskutečňovat plány, které jsem před čtyřmi lety představil. Teď mi přijde velmi fér se před ně zase jako Martin Kuba postavit a zeptat se, co si o tom myslí. Přijde mi to mnohem víc fér než se schovávat za jakékoli politické značky, tvořit dopředu nějaké koalice,“ řekl k tomu už dříve Kuba.

Projekt SPOLU je životaschopný, je přesvědčen premiér

Premiér Fiala, který už přes deset let vede občanské demokraty a na koalici SPOLU nedá dopustit, se za tuto formu spolupráce s KDU-ČSL a TOP 09 znovu silně postavili i po volbách do Evropského parlamentu, po nichž jeho strana v rámci koalice SPOLU ztratila jedno křeslo, stejně jako lidovci a také Piráti, zatímco jednoho europoslance navíc si vybojovalo opoziční ANO a posílila hlavně neparlamentní opozice.

„Myslím, že se ukázalo, že projekt koalice SPOLU je životaschopný. A že je pravda, co jsme říkali před volbami, že to je jediná relevantní politická síla, která se může postavit populistickému hnutí ANO,“ řekl po volbách v rozhovoru pro iDNES.cz a MF DNES předseda vlády a ODS Petr Fiala.