Když má vláda peníze za zmrzlé borůvky, musí mít i pro vědu, říká Ženíšek

Jste kandidátem předsednictva TOP 09 na ministra pro vědu, výzkum a inovace. Ale máte dlouhodobé zkušenosti z jiných pozic napříč resorty, na ministerstvu spravedlnosti, zdravotnictví, teď jste šéfem zahraničního výboru, čím je pro vás nová pozice, kterou vám strana nabídla, výzvou?

Právě tou výzvou samotnou. Nejsem právník, přesto jsem měl na ministerstvu spravedlnosti agendy, které se týkaly mezinárodních věcí nebo vězeňství. Na ministerstvu zdravotnictví jsem coby první náměstek měl pod sebou přímo řízené organizace a různé reformy, reformu psychiatrické péče nebo také ekonomiku jako takovou a vždy jsem to bral jako určitou výhodu, že nepocházím právě z toho systému, že umím na to nahlížet trošku jinak. Takže i toto je pro mě určitá výzva. A také stále věřím, že ta vláda bude pokračovat i po volbách.

K vědě, výzkumu a vývoji máte blízko čím?

Byl jsem nějakou dobu proděkanem na fakultě, pocházím z akademického prostředí, kde jsem i přednášel, takže jsem žádal třeba i o grant, ty různé technické věci, procedury jsou mi blízké nebo se v nich celkem, bych řekl, orientuju. A pak samozřejmě tím, že je to jeden z postů TOP 09, tak to téma věda, výzkum, inovace byla každotýdenním tématem na zasedání TOP 09 nebo i v rámci poslaneckého klubu, takže i řada věcí, které se připravují, nejsou pro mě nové, ale slýchal jsem je celou dobu.

Jak se chystáte, aby se vám nestalo to, co paní Langšádlové, která se dozvěděla, když končila možná dobrovolně, možná dotlačena svojí vlastní stranou k rezignaci, že dělala dobře svoji práci, ale měla málo lajků?

Pro mě je to nešťastné, celá ta situace, myslím si, že určitě nikdo neodcházel kvůli tomu, že měl málo lajků. Na druhou stranu v politice platí, neříkej mi, jak si dobrý, ale řekni mi, kolik máš za to hlasů, nebo kolik lidí to ví. Pokud není dobrá prezentace výsledků, tak to nepomáhá ani té osobě a třeba ani vládě. Já jsem se k tomu nevyjadřoval, s kolegyni Langšádlovou jsem v úzkém kontaktu, některé věci jsem s ní konzultoval ještě před tím, než jsem tu nabídku přijal. Snažím se dívat do budoucna, myslím si, že odvedla velký kus práce. Já se ptal opakovaně na předsednictvu a budu se ptát i na výkonném výboru, protože jestli ta podpora nebude jednoznačná, musí si hledat někoho jiného.

Měl jste jednoznačnou podporu na předsednictvu?

Na předsednictví jsem ji měl jednoznačnou. Z 11 lidí bylo devět pro, dva se zdrželi.

Vzhledem k tomu, co se stalo vašemu kolegovi, panu Tulejovi, nebo čemu teď čelí i paní Nerudová z konkurenčního uskupení, nemáte ve skříni nějakého „kostlivce“, že jste přispíval do nějakého takzvaně predátorského časopisu?

V době, kdy jsem ještě publikoval, moje poslední publikace knižní je z roku 2008, tuším, tak žádné predátorské časopisy ještě neexistovaly a ty články, pokud to mělo podobu článku, byly v renomovaných titulech a pak to jsou publikace knižní, kde jsem buďto autor, nebo spoluautor.

Co byste chtěl stihnout ve funkci za dobu, která zbývá do voleb?

Jsou to dvě oblasti. Prvně ta pracovní, akutní, a to je definováno právě tím časem. Musí dojít k navýšení rozpočtu pro vědu, výzkum a inovace. Pokud to má vláda jako svoji prioritu, musí tomu odpovídat samotný rozpočet a navíc je to rozpočet, který se týká i řady dalších resortů, takže by se na tom měli shodnout všichni a je to nutný předpoklad.

Pokud má vláda na to, aby kompenzovala zmrzlé borůvky nebo rajčata, což je způsobeno třeba klimatickou změnou, tak je to lepení děr. Nic proti sadařům, ale podstata je, že právě výzkum se v mnoha ohledech zaměřuje na různé inovace nebo technologie, které by do budoucna mohly pomoci při těchto excesech, které se asi odehrávat budou v budoucnu vzhledem ke změně klimatu. Tam by měla investovat vláda mnohem víc.

Pak je to připravovaný zákon, o kterém se dlouhodobě mluví, který pomůže nějak motivovat a ošetřit celou tu podobu převedení poznatků, nových technologií nebo výsledků základního výzkumu do praxe, propojení byznysu s vědou a naopak. Paní ministryně Langšádlová měla mnoho oblastí, které rozpracovala a bude na politickém rozhodnutí, abychom se rozhodli, co je ještě prioritou do konce volebního období a k tomu bych se vyjádřil až po tom samotném případném jmenování.

Když jste se s paní Langšádlovou potkal, vím, že to bylo soukromé setkání, ale co vám poradila speciálního, abyste nenarazil v téhle své nové misi?

Poradila mi mnoho. My se s paní kolegyní známe vlastně téměř 20 let. Myslím si, že jsme přáteli, i proto jsem před tím rozhodnutím za ní zašel a myslím si, že mi dala dost rad. Ale některé nejsou publikovatelné.

Jste teď šéf zahraničního výboru Sněmovny. Nebudou váš svrbět prsty, abyste se montoval při jednání vlády do zahraniční politiky?

Tak já jsem stále, i pokud se stanu ministrem, garantem TOP 09 pro zahraniční politiku. Vláda rozhoduje ve sboru, tudíž myslím, že je dobré se třeba k některým věcem i vyjádřit. A samozřejmě, že budu respektovat, kdo má jaký rezort nebo post. Ale to, že je Putin zločinec a vrah, budu říkat i z pozice ministra pro vědu, výzkum a inovace.

Co by měla vaše strana udělat pro to, aby změnila trajektorii, kterou se vydala, že teď má preference kolem 3,5 procent?

Preference nesleduju, mě zajímá až nějaký dlouhodobý trend, to jako politolog jednak vím a navíc zkušenost politika mi velí, že to je pravda, takže se tím nějak moc neznepokojuji. Pro mě je teď nejdůležitější, aby se strana zkonsolidovala a neřešila sama sebe nebo některé vlastní kauzy. Ale aby měla šanci na to uspět, tak to bude jedině, když bude jednotná a když se nebude zabývat sama sebou.