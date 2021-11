Při povinném očkování by policie mohla přijít o 10 tisíc lidí, píše Švejdar

„Téměř 82 procent policistů a občanských zaměstnanců podstoupilo k dnešnímu dni minimálně první dávku očkování. Za to jsem rád a považuji to za skvělý výsledek,“ reagoval v úterý Švejdar na vládní úvahy.

„Nejsem si ale jist, zda si Policie ČR může dovolit ztratit až 10 tisíc kvalifikovaných lidi, kteří očkování doposud odmítají,“ pokračoval policejní prezident.

„Než bude rozhodnuto o povinném očkování konkrétních profesních skupin, je třeba diskutovat a vyjasnit si následky, které by to pro ně v praxi mohlo mít. U Policie ČR si to v tuto chvíli nedovedu představit,“ uzavřel.

Zdravotníci, sociálka, armáda, policie a hasiči

Rada vlády pro zdravotní rizika podle premiéra Andreje Babiše v úterý navrhla, aby se kromě vybraných profesí povinně očkovala skupina seniorů nad 60 let. Ministerstvo zdravotnictví předloží nejpozději příští týden v úterý jasné stanovisko, které profese by se měly proti covidu povinně očkovat.

Uvažuje se o zdravotnících a sociálních pracovnících. Babiš připustil, že by kromě nich se povinné očkování týkalo i dalších státních zaměstnanců, a to vojáků, policistů a hasičů.

V každé z profesí jsou tisíce až desetitisíce lidí, kteří se očkovat nenechali. A ani se k tomu nechystají. Například v sociálních službách by očkování proti covidu mohlo mít asi 65 procent pracovníků sociálních služeb. A tento podíl od léta už neroste, řekl agentuře ČTK šéf asociace poskytovatelů služeb.

Šéfka poslaneckého klubu ANO a ministryně financí v demisi Alena Schillerová v úterý uvedla, že k povinnému očkování některých osob nebude těžké se po právní stránce rychle dopracovat. Nebude se podle ní totiž muset měnit zákon.

„Stačí k tomu ministerská vyhláška,“ odvětila na otázku iDNES.cz, jaký právní rámec chce vláda využít pro povinné očkování některých profesí a lidí nad 60 let, které doporučila vládní rada pro zdravotní rizika.

Razantnější v názoru na povinné očkování je ještě náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková. Podle ní totiž dojde prakticky na všechny dospělé jedince v populaci.

Povinné očkování podle ní zřejmě neskončí u věkové kategorie od 60 let výše. Bude se postupovat dál po věkových skupinách tak, aby byla proočkována celá dospělá populace. V Českém rozhlase podotkla, že to půjde ve vlnách kvůli kapacitám.