Vědci vyvinuli žvýkačku, která může pomoct v boji s covidem

Vědci v USA vyvinuli experimentální žvýkačku, která by mohla pomoci v boji proti pandemii covidu-19. Žvýkačka obsahuje kopie enzymu ACE2, který funguje jako receptor viru na povrchu lidských buněk, a dokáže tak významně snížit množství viru ve slinách. Člověk s infekcí, který by žvýkačku používal, by tak nakazil mnohem méně lidí.