Příští vláda: Nutná bude třetí dávka po 5 měsících, jinak lidi čeká PCR

Petr Fiala v úvodu brífinku zdůraznil, že za opatřeními, která koalice představuje, stojí všech 5 stran koalice, a jsou to opatření, která bude koalice prosazovat v dalších čtyřech letech. „Musíme se s covidem naučit žít. Musíme se to naučit jako společnost, a jako stát,“ řekl Fiala.

„Tuto vlnu už nelze zastavit. Jediné, o co musíme bojovat, je maximálně omezit její dopady na nemocnice, a zastavit nemocnice před kolapsem, který by postihl všechny, kteří jsou očkovaní i neočkovaní,“ sdělil Fiala.

Budoucí koalice chce změnit hlavní indikátor opatření pro zpomalení epidemie. Místo dosavadního počtu nově nakažených, bude hlavním indikátorem zaplněnost nemocnic.

Možný budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek vyzval občany ke snížení sociálních kontaktů. „Pak můžeme doufat, že se situace zlepší v kratším horizontu,“ řekl Válek, a následně zdůraznil důležitost třetí dávky očkování.

Válek řekl, že lidé budou muset podstoupit třetí dávku, jinak je čeká pět měsíců od dokončení očkování PCR test, pokud se setkají s rizikovým kontaktem. Také zcela vyloučil povinné očkování, podle něj to není řešení, a povinné očkování má řadu legislativních i odborných úskalí. „Povinné očkování není řešení. Znamená to ještě větší rozdělení společnosti. Je to známka selhání systému,“ řekl Válek. Současná vláda v demisi chystá povinnost očkování od 60 let.

Vít Rakušan sdělil, že je nutné opatření srozumitelně komunikovat nová opatření. „Budeme mluvit jedním hlasem,“ slíbil předseda hnutí STAN Rakušan.

O zpřísnění opatření mají lokálně rozhodovat Krajské hygieny na základě regionálních podmínek. „Například pro počty lidí na hromadných akcích v uzavřených prostorech i na otevřených prostranstvích“, píše se v prohlášení pětikoalice.

Pokud dojde v určitém okrese nebo kraji k ohnisku nákazy, čísla bude vyhodnocovat krajská hygiena, tak jako u kterékoliv jiné nemoci, informoval Válek.

Předsedkyně TOP-09 apelovala na neočkované, aby zvážili své rozhodnutí. „Pokud váháte a neste si jistí, podívejte se na to, jaké statistiky jsou v nemocnicích, a kdo je dnes hospitalizován. Prosím, zvažte to ještě jednou, a nechte se očkovat,“ řekla Adamová Pekarová.

Budoucí premiér Petr Fiala minulý týden kritizoval končícího předsedu vlády Andreje Babiše i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za to, že k boji s covidem zavedli od 22. listopadu v Česku „bavorský model“. Vadí mu, že Babiš s opatřením přišel bez konzultace s odborníky, přestože měl jednat až na základě setkání s Anticovid týmem. Jednání vlády označil za nepochopitelné a nezodpovědné.

Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) řekl, že nová opatření nekopírují bavorský model, ale představují „český model“. Vidí v něm slabá místa. Válkovi se na původním bavorském modelu líbí, že „využívá PCR testy k plošnému testování a povoluje PCR testy jako potvrzení pro vstup do některých služeb.“

Válek je také zastáncem toho, aby se maximum lidí proočkovalo třetí dávkou. „Byl bych nerad, aby jediný domov pro seniory zůstal bez očkování,“ prohlásil.

Členové budoucí vlády i vlády v demisi nyní diskutují o případném povinném očkování. Rada vlády pro zdravotní rizika v úterý navrhla, aby se kromě vybraných profesí povinně očkovala skupina seniorů nad 60 let.

Proti nařízení povinnému očkování se dříve stavěli zástupci současné i budoucí vládní koalice. Bude však záležet, jaký postoj k němu zaujme nynější sněmovní většina. Kandidát na ministra zdravotnictví pětikoalice Válek plošné povinné očkování doposud odmítal.

Je možné, že i pro část očkovaných proti covidu bude dobré udělat PCR test jako důkaz, že nejsou nakažení, řekl. Válek také vyjádřil názor, že je potřeba dávat společnost dohromady, ne rozdělovat. Podle něho je nezbytné, aby pokyny mířily k lidem ve srozumitelné formě. „Aby to pochopil každý občan. A to není jednoduché,“ podotkl.

Vývoj epidemie se v Česku poslední týdny výrazně zhoršuje. V úterý laboratoře odhalily 25 864 nových případů nákazy koronavirem, jde o nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie. Rekordních hodnot dosáhla i týdenní incidence. Na covidových odděleních v nemocnicích se nyní nachází 5 652 lidí.