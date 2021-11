Nouzový stav v malém. Zlínský kraj na dva týdny omezí společenský život

Holiš přistoupil k tomuto kroku poté, co se vláda sama neodhodlala k vyhlášení celostátního nouzového stavu. Ve Zlínském kraji jsou nemocnice podle hejtmana těsně před naplněním maximálních kapacit. „Chceme, aby se omezily společenské akce. Je to ta nejmenší, nejméně bolestná věc, o kterou musíme lidi požádat, aby nám pomohli snížit dopad epidemie ve Zlínském kraji,“ řekl Holiš.

Zákaz akcí nad sto lidí by se týkal venkovních akcí i akcí konaných uvnitř. „Nechceme úplně zastavit sportovní utkání a jiné společenské akce,“ uvedl hejtman. O věci dnes jednala epidemiologická komise kraje, podle hejtmana se řešilo, jaké jsou zákonné možnosti. Hejtman s dalšími orgány kraje včetně krizového štábu požádá hygieniky, aby opatření vyhlásili. Připraveno by mělo být v pátek, aby mohlo od pondělí platit.



Stav nebezpečí však Holiš nevyhlásil, takové řešení kritizoval už dříve. Podle něj to není vhodný způsob řešení epidemie. „Nepovažuji za správné, aby jednotliví hejtmani vymýšleli s tamními hygienami nějaká opatření. Jsme v plošné epidemii. Nouzový stav by případně byl pro lidi čitelnější,“ řekl dříve Holiš.

„Obsazenost nemocnic stoupá pomalu, protože hodně lidí zemře,“ řekl k situaci Tomáš Gabrhelík, primář Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.



Za posledních sedm dní je ve Zlínském kraji 1 299 nově nakažených na 100 tisíc obyvatel. Po Olomouckém kraji, kde je za týden 1 422 nově nakažených na 100 tisíc obyvatel, je to druhý nejvyšší údaj mezi kraji v zemi. Nemocnice ve Zlínském kraji omezily plánované operace, pomáhají v nich vojáci.



Hejtman Olomouckého kraje nesouhlasí s lokálním řešením pandemie vyhlášením stavu nebezpečí. Zároveň je i proti vyhlášení celorepublikového nouzového stavu. „S myšlenkou vyhlášení stavu nebezpečí v OLK se neztotožňuji. Nic neřeší. Není možné přistupovat k pandemii koronaviru lokálně, krajsky. Nepodporuji ani nouzový stav. Posílení personálu v nemocnicích či sociálních zařízeních o vojáky a studenty si hejtmanství dokáže dohodnout bez něj,“ napsal na svém Twitteru Josef Suchánek.

Nouzový stav nepodpořil ani primátor hlavního města Hřib nebo hejtman Královehradeckého kraje Martin Červíček. Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba na svém Twitteru upozornil na to, že by byla potřeba změnit pandemický zákon, aby mohly postižené kraje samy zasáhnout.

„Hejtmani se na jednání s premiérem, min.vnitra a MZDr dohodli, že v této chvíli není potřeba vyhlašovat nouzový stav. Spíš by bylo vhodné upravit pandemicky zákon tak, aby případně umožňoval na území postižených krajů aktivovat určité procesy, nutné pro řízení aktuální situace,“ napsal Kuba.

Podle hejtmana Jihomoravského kraje jsou na místě razantní opatření, bez nich to nemocnice nezvládnou. „Zatím to zvládneme bez nouzového stavu. Ale nemocnice to nezvládnou, jestli se vláda a hygiena rychle neprobere a nezačne dělat razantnější opatření. Nemocnice přetékají a my se nemůžeme tvářit, že se nic neděje a chodit na akce, kde jsou stovky a tisíce lidí,“ vyjádřil se Grolich na Twitteru.

Pražský primátor Hřib v pondělí dopoledne informoval o tom, že moravským hejtmanům nabídl převoz pacientů z přetížených nemocnic do Prahy.