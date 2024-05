Na Ukrajině se už vykládá pomoc z amerického miliardového balíku

Americká vojenská pomoc pro Ukrajinu v rámci balíku, který Kongres schválil koncem dubna, již dorazila do země čelící ruské agresi. Podle tiskových agentur to v pondělí řekl poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan. Washington učiní vše, aby další podporu dostal Kyjev v době sílící ruské ofenzivy co nejrychleji, dodal Sullivan.