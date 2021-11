Kvůli povinnému očkování nebude třeba měnit zákon, plánuje vláda

Schillerová řekla, že pro ni samotnou to bylo trochu překvapení, že kvůli povinnému očkování některých osob se nemusí měnit zákon. Vláda o tom podle ní již v pondělí jednala v bodě různé. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má kvůli tomu za úkol připravit analýzu vládě.

Vojtěch v pondělí po jednání vlády řekl, že do konce týdne chce mít jasno, koho by se mělo týkat povinné očkování proti covidu. Ministr zdravotnictví i premiér Andrej Babiš mluvili o tom, že jednat by se mohlo o zdravotníky, lidi v sociálních službách, hasiče, policisty a vojáky.



Rada vlády pro zdravotní rizika podle Babiše v úterý navrhla, aby se kromě vybraných profesí povinně očkovala skupina seniorů nad 60 let.



Náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková později oznámila, že povinné očkování zřejmě neskončí u věkové kategorie od 60 let výše. Bude se postupovat dál po věkových skupinách tak, aby byla proočkována celá dospělá populace.