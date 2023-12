Proč se o adventu nemají zpívat koledy a jak se proměnily zvyky, líčí etnograf

Byl nějaký adventní zvyk typický pro střední Čechy?

Obyčeje byly všude dost podobné. Ale pro střední Čechy je jeden typický, a to obchůzka Ambrože. Historicky doložený je jen na Kouřimsku a Podřipsku. Předpokládám ale, že byl rozšířený i jinde, jen se nezachovaly záznamy. Svátek svatého Ambrože, jednoho z významných světců a patronů včelařů, je 7. prosince. Za soumraku kolem kostela nebo kaple obcházel muž oblečený do dlouhého bílého roucha. Na hlavě měl černou špičatou čepici a obličej zahalený látkou, aby nebyl k poznání. Z mošny rozhazoval cukrátka. Kolem stojící děti se je snažily sbírat. Když se jim to povedlo, Ambrož je vyplatil metlou, kterou měl zabalenou v bílém papíře. Podstata zvyku tkví v tom, že advent je postní doba, děti si tedy měly sladkosti odpírat. Ambrož je vlastně zkoušel, jestli dodržují postní pravidla. Tento zvyk jsme několikrát rekonstruovali jak ve skanzenu, tak přímo v Kouřimi. Děti to ohromně bavilo. A tak tomu bylo i před staletími.

Svátek svatého Ondřeje souvisel s mnoha věštbami spojenými s milostnými záležitostmi.