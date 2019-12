Před večeří

Štědrý den býval odpradávna spojován s přísným půstem, a to dokonce i v předkřesťanských dobách, kdy pohané v tomhle období slavili svůj slunovrat. Na stůl patřila jen bezmasá jídla, případně vydatné polévky pro posilnění, a jako motivace k tomu, aby se to trápení vydrželo, sloužilo zlaté prasátko. Tenhle velevzácný úkaz člověk totiž mohl vidět jen tehdy, když se opravdu držel na uzdě a až do večeře neochutnal maso ani (v některých oblastech) cukroví.