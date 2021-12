V Bruselu protestovaly tisíce lidí, nesouhlasí s koronavirovým opatřením

V barmském městě Rangún při nedělních protestech proti únorovému vojenskému puči zemřelo pět lidí poté, co do davu...

Premium Ruští lékaři si do covidária pozvali odpůrce očkování a popírače viru. Očkovací kampaň ani opatření totiž podle tamních...

Putin jako štědrý dobrodinec. Prezident Rusům daroval krávu či iPhone

Dřevo na zimu, iPhone a zájezd do Soči k moři. To jsou jen některé příklady dárků, které získali Rusové poté, co se...