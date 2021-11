Babiš nevyloučil nouzový stav. Pomohl by krajům v restrikcích

„Opatření, která se chystáme přijmout, budou další, abychom nějak přesvědčili lidi, aby omezili kontakty a aby se očkovali,“ sdělil Babiš v České televizi. Konkrétnější být nechtěl. Redakci

iDNES.cz sdělil mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl, že by se opatření měla ubírat směrem omezení hromadných akcí.

„Jedině, jak my můžeme překonat tu pandemii, je, že se naočkujeme. My se z té pandemie nevytestujeme, ale můžeme se vyočkovat,“ prohlásil také premiér. Babiš nevyloučil vyhlášení nouzového stavu.

Některé kraje na východě republiky se lavinovitě pouští do zpřísňování opatření. Na Moravě zejména omezují akce s účastí nad sto lidí. „My jsme jasně deklarovali, že pokud kraje chtějí udělat nějaká opatření v souladu s krajskými hygienickými stanicemi, to mohou. Ale neuvědomují si, že podle pandemického zákona je na to potřeba souhlas vlády. Teď už je to ale jedno, protože v pátek ten problém vyřešíme,“ řekl ještě Babiš.

I jihočeský kraj vyzval své seniory, aby v následujících deseti dnech omezili společenské kontakty.

„Vánoce jsou ještě relativně daleko. Zatím je to předčasné,“ řekl Babiš k návrhu budoucí vládní koalice na prodloužení vánočních prázdnin. Zároveň zcela vyloučil uznávání protilátek, jak to plánuje pětikoalice.

„Protilátky žádná země neuznává, kromě Švýcarska. Nejlepší imunita je prodělaný covid a očkování. To by bylo proti té naší strategii očkování,“ řekl Babiš.

Podle premiéra v demisi vláda navyšuje počet očkovacích míst. V Praze se v pondělí otevře nové očkovací centrum v obchodním centru na Černém Mostě. O dalších ministerstvo jedná, zjistil iDNES.cz. Babiš také potvrdil, že je připraven lůžkový dispečink.

Dost je podle premiéra po dodávce z Německa monoklonálních látek pro pomoc nemocným v nemocnicích. „Děláme maximum pro to, abychom sehnali protilátkové koktejly, kterých je teď dostatek. Není pravda, že docházejí,“ reagoval ve středu Babiš v Rádiu Impuls na kritiku. „Je potřeba aby si o ně nemocnice řekly,“ dodal Babiš odpoledne k protilátkovým koktejlům, které pomáhají pacientům nakažených covidem.

Naposledy kabinet upravil opatření v pondělí, zrušil prokazování bezinfekčnosti PCR testem ve službách nebo schválil povinnost testování jednou týdně pro neočkované zaměstnance a školáky.

Taková opatření ale nestačí hejtmanům Zlínského, Moravského nebo Jihočeského kraje. Žádají krajské hygieny o omezení hromadných akcí. Včera se krajští hejtmani shodli se zástupci vlády, že není potřeba nyní vyhlásit nouzový stav, uvedl předseda Asociace krajů Martin Kuba. I když někteří po něm veřejně volali.

Babiš se v rozhovoru pro Rádio Impuls se také vyjádřil k plánovaným opatřením, která představila budoucí vládní koalice. Uvedl, že pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek je „mimo mísu“.

Babiš také zopakoval, že jedinou cestou k překonání covidu je vysoká proočkovanost. „Ty příběhy, co se ke mně dostávají, jsou šílené. Pokud gynekolog nedoporučuje těhotné ženě očkování a ona skončí na JIP, tak co to je? Pokud syn rozmlouval očkování svému osmdesátiletému otci a ten teď umírá na covid, tak co to je? Už ať se všichni probudí a přestanou říkat, že to jsou experimentální vakcíny. Není to pravda,“ řekl.

Co dělají kraje

Jihočeský kraj vyzval seniory, aby příštích deset dnů zásadně omezili své kontakty. Jihočeské obce mají omezit adventní akce. „Zátěž jihočeských nemocnic kontinuálně stoupá a v budoucích dnech můžeme očekávat zvyšující se zátěž. Situace se zhoršuje. Přijali jsme opatření, aby se zklidnila,“ řekl hejtman Martin Kuba.

Středočeské nemocnice zatím situaci s covidem-19 zvládají, není proto nutné vyhlašovat stav nebezpečí nebo žádat vyhlášení nouzového stavu. Shodl se na tom ve středu krajský krizový štáb, který zasedal v nynější vlně epidemie vůbec poprvé, informoval agenturu ČTK mluvčí hejtmanství David Šíma.

Moravskoslezský kraj bude kvůli stále se zhoršující epidemické situaci žádat krajské hygieniky o omezení hromadných akcí. Za úterý eviduje rekordní přírůstek 3056 nově pozitivně testovaných na covid-19.

Omezení společenského života na minimálně 14 dní už v úterý avizoval rovněž hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, ve středu odpoledne se k situaci vyjádří jihomoravský hejtman.

Na Moravě je situace z hlediska nákazy nejhorší.