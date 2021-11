Rozhodně bude nutné omezit mobilitu obyvatel, říká hygienička Jágrová

Zdeňka Jágrová musí z pozice ředitelky pražské hygienické stanice odejít kvůli služebnímu zákonu, který stanovuje nejvyšší věk vedoucích úřadů. A jí už bylo 70 let. Má však pocit, že kolegy opustí v nejhorší situaci. Do výběrového řízení se zatím přihlásil jeden člověk. „Není o co stát, v současnosti nejde o žádnou vysněnou funkci. Je to velká zodpovědnost i ohromné množství práce,“ vysvětluje Jágrová.

Pravda je, že zdravotní povědomí našeho národa není příliš vysoké, lidé nevědí o očkování ani obecné věci. Například, že vakcinace nikdy nechrání stoprocentně.