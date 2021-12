Stáhněte si zdarma skvělé Shadow Tactics, Commandos z feudálního Japonska

Digitální obchod s hrami GOG na tom podle nejnovějších informací není finančně příliš dobře (viz náš článek), ovšem na jeho provozu se to naštěstí zatím nijak neprojevuje. Aktuálně v něm běží vánoční výprodej (namátkou vybírám Gothic 2 a Baldur’s Gate II: Enhanced Edition za 60 Kč, nebo nové klasiky Cyberpunk 2077 a Disco Elysium za polovinu běžné ceny), kromě něj však začalo i rozdávání dárků.

Inspirace sérií Commandos je patrná na první pohled.

Tím aktuálním je fantastická (na Metacriticu aktuálně hodnocení 85 %, na Steamu dokonce 96 %) strategie Shadow Tactics: Blades of the Shogun, kterou lze nejsnadněji popsat jako Commandos z doby feudálního Japonska. Se svojí partou úzce specializovaných hrdinů se budete muset proplížit přes komplexní mapy plné překážek, klíčem k úspěchu je správné používání speciálních schopností a přesné načasování.

Hra nabízí celkem 13 misí, každá z nich vám zabere přibližně dvě hodiny, pokud by vám to náhodou nestačilo, můžete si ještě dokoupit DLC Aiko’s Choice, které jich přidává dalších pět.

Jen pozor, akce má tentokrát jen krátké trvání a hru si musíte na tomto odkaze stihnout přidat do své knihovny do středy 15. 12. do 15 hodin.

Když už jsme u těch her zdarma, stále trvá obdobná nabídka na Steamu, v Ubisoft Connect i Epic Store (viz náš článek). Minimálně Epic Store a GOG slibují dodávat další hry zdarma i v průběhu vánočních prázdnin.