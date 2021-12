Další nálož her zdarma. Krásný Godfall, historická strategie i western

Nejlákavěji z aktuální nabídky vypadá Godfall, který byl jednou z vůbec prvních oznámených ryze „next-gen“ her. Má to ale háček. Nejen že nakonec vyšel i na konzolích minulé generace, ale Epic nerozdává tu verzi hry, kterou jsme recenzovali, nýbrž jen její end-gamovou část. Pokud si chcete jen pobít pár nepřátel v pěkné grafice, bude vám to stačit, ovšem zcela zde chybí příběhová kampaň.

Kromě toho si na stejném místě můžete vyzvednout ještě budovatelskou strategii Prison Architect. Jak už je z jejího názvu patrné, budete se v ní snažit postavit co nejbezpečnější věznici. Počítat musíte se vzpourami, pokusy o útěk či útoky zvenčí, vašimi svěřenci totiž budou ti nejnebezpečnější zločinci.

Hra byla vydána již v roce 2015 a její schematická grafika vypadá ještě starší, ovšem pod nevzhlednou slupkou najdete překvapivě komplexní strategii. Pokud vás bude bavit, můžete autory podpořit nákupem dodatečných DLC.

Polský Techland slaví třicet let existence a pro hráče si v rámci oslav připravil i skvělou westernovou střílečku Call of Juarez: Gunslinger z roku 2013 (viz naše recenze). Na rozdíl od předešlých dílů série se příběh hry tentokrát nebere úplně vážně a tak jde o ideálního kandidáta na odreagování po náročném týdnu v práci. Hra by se měla zpřístupnit zdarma na Steamu od sedmi hodin večer.

Posledním rozdávajícím je pak Ubisoft, který nabízí mírumilovnou historickou strategii Anno 1404, v níž se místo válčení obchoduje, intrikuje a staví. Hra je k dispozici skrze aplikaci Ubisoft Connect nebo na tomto odkazu.