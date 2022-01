Epidemie na čas ustoupila, nemocnice však mluví o tichu před bouří

„A podle modelování vývoje epidemie by do tří týdnů měl omikron v zemi převažovat. Lze očekávat velmi vysoké denní přírůstky pozitivních,“ varuje náměstek hejtmana Vladimír Novotný.

Na Vysočině se varianta omikron objevuje zatím pouze v jednotkách případů. Z Vysočiny bylo do konce prosince odesláno celkem 61 vzorků podezřelých na tuto variantu. Od 26. prosince ale platí mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost provést diskriminační PCR vyšetření. A to u všech biologických vzorků pozitivních na přítomnost koronaviru u osob vykazujících příznaky zmíněného onemocnění.

„Zatím se potvrdily čtyři případy varianty omikron. Po jednom v okrese Havlíčkův Brod a Jihlava, dva v okrese Třebíč. Na vyhodnocení dalších čekáme,“ uvedla mluvčí krajské hygienické stanice Jana Böhmová.

Koronavirus a jeho varianta omikron byly tématem úterního online jednání hejtmanů s ministry.

„Podle toho, co jsme slyšeli, se rýsuje spousta změn, které ministerstvo zdravotnictví definitivně představí ve středu po projednání na vládě. Týká se to například změn při postupech ukládání pracovních karantén, jejich délce, testování ve firmách nebo komunikace s hygienou. Vše se připravuje na nástup omikronu, aby nedošlo ke kolapsu celého systému,“ uvedl Novotný, který se online setkání také účastnil.

Školy čekají druhé testy v tomto týdnu

Zásadní v boji proti šíření nemoci bude také testování ve firmách a školách. Zatímco ve firmách by mělo začít 17. ledna, školy mají první kolo antigenního testování za sebou. Zítra je bude čekat kolo druhé. Od Nového roku se totiž školní kolektivy musí testovat dvakrát do týdne. Platí i trochu jiné podmínky pro uvržení třídy do karantény a testovat se musí i ti, kteří mají očkování nebo prodělali nemoc.

Podle informací Chytré karantény činila pozitivita po pondělním testování 0,33 procenta.

„Výsledky testování se neustále zlepšují. Dnes jsme měli pouze dva pozitivní žáky z celkových osmi set. Rodiče si je vzápětí odvedli domů. Z devadesáti zaměstnanců nebyl pozitivní nikdo,“ uvedl Jaroslav Ptáček, ředitel Základní školy Švermova ve Žďáře nad Sázavou.

I během prosincových testování byly podle jeho slov zachyceny vždy jednotky případů a jejich počet měl klesající tendenci. „Bylo to nejprve osm a poté pět pozitivně testovaných, před Vánocemi pak už jenom tři,“ dodal ředitel.

V Jihlavě jednotky případů

Na jedenácti základních školách v krajském městě se ukázal pozitivní antigenní test u deseti dětí a jednoho učitele. Nulový záchyt měla například jihlavská ZŠ Havlíčkova. „Neměli jsme nikoho pozitivního. Před vánočními prázdninami jsme měli občas jeden až dva záchyty. Rozhodně to nebylo nic masivního,“ poznamenal ředitel školy Radim Foit.

Na Vysočině v pondělí přibylo 338 nově pozitivních, což je o devadesát víc než ve stejný den před týdnem. V rámci kraje je nejhorší situace na Pelhřimovsku, kde za posledních sedm dní bylo 472 pozitivních na 100 tisíc obyvatel.

„Pokud jde o obsazenost nemocnic, tam jsme klesli pod číslo 150 a jsme nyní na 139 lidech hospitalizovaných s covidem na standardních lůžkách. Stále je to ale pro nemocnice vysoká zátěž. Hodně dlouho jsme se nemohli dostat na snížení obsazenosti lůžek intenzivní péče. Pořád se pohybujeme mezi 35 až 40 lidmi na JIP a umělé plicní ventilaci. Až včera došlo k mírnému poklesu a na těchto lůžkách máme 31 pacientů. Je to zlepšení, ale otázka je, jak dlouho to vydrží,“ přemítá Novotný.

Nejvíc pacientů s koronavirem má nyní havlíčkobrodská nemocnice a nejvyšší obsazenost lůžek intenzivní péče a umělé plicní ventilace je v jihlavské nemocnici.

Ve třech krajských nemocnicích budou i dalších čtrnáct dnů pomáhat vojáci. Po čtyřech mají k dispozici nemocnice v Třebíči a Havlíčkově Brodě. Do jihlavské nemocnice v pondělí nastoupila nová skupina šesti vojáků, kteří pomáhají s péčí o covidové pacienty na jednotkách intenzivní péče.

„Tito vojáci vystřídali stejně početnou skupinu, která u nás byla přes svátky. Pro naše sestřičky to je velká pomoc. Jsou to silní chlapi, takže pomáhají například s polohováním pacientů. To je úkon, který není úplně jednoduchý. Na otočení jednoho nehybného pacienta na lůžku intenzivní péče je zapotřebí až pěti osob,“uvedla mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

Dále pokračuje očkování proti covidu-19, a to jak posilujícími třetími dávkami, tak prvními dávkami i vakcinací dětí od 5 let.