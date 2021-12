Viroložka: Co se na nás řítí, není legrace. Vláda nechápe vážnost situace

Podle členky Mezioborové skupiny pro epidemické situace a uznávané viroložky v tuto chvíli nestačí apelovat na osobní odpovědnost. „Lidé bez jasného nařízení kontakty neomezí a zrovna vánoční období patří mezi nejrizikovější. Lidé se ke stávajícím opatřením chovají rezervovaně, ubytovací zařízení mají na Silvestra vyprodáno. Stát proto musí říct lidem, co se na ně řítí a že to není legrace.“

Vláda nechápe vážnost situace

Podle ní je třeba prodloužit nouzový stav, neboť pandemický zákon neumožní státu zavádět potřebná preventivní opatření. V této souvislosti vzbuzují dosavadní kroky nové vlády v Ruth Tachezy spíše obavy než naděje. „Ještě když byli v opozici, tak často kritizovali, ale nepřišli s konkrétním doporučením.“

„A nemám pocit, že jsou připraveni a že mají přichystané další kroky. Nevím, jestli úplně chápou vážnost současné situace, která může nastat. Takže nejsem úplně v klidu,“ komentuje viroložka plány nového kabinetu.

Ruth Tachezy i na konci loňského roku varovala před vánočním shonem a poukázala na rizika návratu dětí do škol. Předpověděla, že po Novém roce a na jaře kvůli nedostatečným opatřením přijdou další vlny epidemie, budou se plnit nemocnice a budou zbytečně umírat lidé.

V souvislosti s tím, že i v Česku brzy převáží varianta omikron, varuje vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty UK před zhoršením situace i v letošním roce. „Omikron se šíří rychleji (než předchozí varianty), tedy velmi rychle nakazí velký počet lidí. A zároveň se rychleji množí, tedy hospitalizace přijde mnohem rychleji.“

Omikron mění hrací pole

Podle posledních informací, i když data ještě nejsou definitivní, by navíc měl mít omikron stejnou závažnost průběhu onemocnění jako předchozí varianty, upozorňuje Tachezy. Hrozí tak, že se během krátké doby zahltí zdravotní systém a znovu zaplní nemocnice.

A je tu pak bohužel ještě další vlastnost. Mutace omikron napadá i místa buňky, která byla chráněna imunitou vybudovanou prodělaným onemocněním či očkováním. „A to dramaticky mění hrací pole,“ říká viroložka.

„V New Yorku říkají, že už mají 90 procent této varianty, v Anglii přes 70 procent. Všechny státy kolem dokola dělají velmi přísná opatření, přestože předtím rozvolňovaly. Nevím, proč by to u nás mělo být jinak,“ míní Ruth Tachezy.

Receptem na boj s omikronem však podle ní nejsou pouze restrikce. „Nemyslím si, že bychom měli pouze něco zavírat. Ale musíme extrémně rychle očkovat. Nejen rizikové věkové skupiny, ale také nejrizikovější profese. To nejsou jen zdravotníci. Musíme vybrat rizikové profese, bez nichž nebude stát fungovat. A v neposlední řadě musíme urychleně podávat třetí dávky vakcíny všem, bez rozdílu, a to s odstupem tří měsíců od druhé dávky.“

Ruth Tachezy se nakonec po váhání rozhodla podepsat petici za povinné očkování. „Nejsem příznivcem toho, aby se něco povinně nařizovalo. Ale nechci, abychom se v této situaci nacházeli dalších několik let. Proto jsem petici po dlouhém přemýšlení nakonec podepsala.“

Prodlužte vánoční prázdniny

V rozhovoru pro iDNES.cz navíc doporučila vládě i další opatření. Podle ní by se měly například prodloužit o týden vánoční prázdniny. Školy by se tak měly otevřít až 10. ledna, když už budou odborníci vědět více informací o šíření omikronu v Česku. Kromě toho znovu podpořila masivní testování ve školách i firmách.

V Rozstřelu se pak Ruth Tachezy zamyslela nad tím, jak se bude pandemie vyvíjet v dalších měsících. „Varianta omikron změnila situaci. Představte si dálnici D1. Původní varianta se šířila tak, jako byste šli z Prahy do Brna pěšky. Varianta delta představuje jízdu na kole a omikron to zvládne jako auto.“

Cesta ven existuje

„Ale ukazuje se, že cesta ven existuje. Vzpomeňte si na situaci před rokem, kdy nebyly vakcíny a umíralo obrovské množství lidí. Dnes žijeme téměř normálním životem a omezení jsou minimální. Hospitalizováni jsou zejména ti, kteří si to sami vybrali svou nerozhodností, což představuje velkou zátěž pro zdravotníky. A ti prožívají frustraci,“ myslí si Ruth Tachezy.

Viroložka však věří, že se situace zlepší. „Budeme se stále více promořovat, ale přitom budeme vakcinovat. Neříkám, že každé čtyři měsíce, to záleží na tom, jak se virus bude dále měnit. Nikdy jsem neříkala, že covid definitivně zmizí. Bude tady pořád. A prostě tam, kde bude nižší proočkovanost, kde se virus více šíří, může vzniknout další varianta.“

„Může se objevit i varianta, která bude úplně obcházet imunitu, ale současné vakcíny se dají přizpůsobit velice rychle. Ale co je nejdůležitější, musíme vždy reagovat s předstihem. Prevence na všech úrovních je vždycky zisková, ochrání životy lidí, ekonomiku i psychické následky společnosti,“ uzavírá Ruth Tachezy.