PŘEHLEDNĚ: Zpřísní se pravidla pro veřejné akce, restaurace i novoroční oslavy

1 První zpřísnění od 27. prosince

Na kulturní a jiné akce bude moci od 27. prosince maximálně 1000 sedících lidí. Akce, kde účastníci nesedí u stolů, budou omezeny na 100 návštěvníků, řekl po zasedání vlády ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Sedět u stolu bude moci maximálně šest lidí.

2 Od 29. prosince jen čtyři lidi u stolu

Další zpřísnění nastane od středy 29. prosince a platit bude do neděle 2. ledna. Na akce, večírky a silvestrovské oslavy bude moci maximálně 50 lidí. U stolu budou moci být společně pouze čtyři sedící s výjimkou členů jedné domácnosti.

Minimálně do 3. ledna bude platit současný stav, při kterém mohou na hromadné akce pouze lidé s ukončeným očkováním nebo ti, kteří prodělali onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech. Prokázání negativním PCR testem se tak zatím další možností vstupu na akce či do restaurací nestane.

3 Testování na školách první dva týdny

V prvních 14 dnech nového roku se budou testovat žáci, studenti a zaměstnanci škol dvakrát týdně, a to všichni bez ohledu na to, zda jsou očkovaní nebo prodělali nemoc covid-19 v posledním půlroce. Testování se uskuteční vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testovat se bude antigenními testy, které prošly kontrolou kvality. Následně pak od 17. ledna se bude testovat každé pondělí.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek doplnil, že opatřením chce vláda sledovat šíření nové varianty omikron. Žáci základních a středních škol se nyní testují antigenními testy vždy v pondělí. Podle Válka se po vánočních prázdninách bude ve školách nadále testovat antigenními testy, ověřovací PCR test u podezření na nákazu by měl být nově vždy spojen s diskriminačním testem, kterým se určují varianty koronaviru. Cílem opatření má být také minimalizace rizika karantén.

4 Na lyžařský kurz jen jeden PCR test

Vláda ve středu také upravila pravidla pro výjezdy škol na lyžařské zájezdy. U školních lyžařských kurzů kratších než 8 dnů bude u žáků mladších 18 let stačit PCR test absolvovaný nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu, u delších kurzů pak bude muset být takový žák po pěti až sedmi dnech trvání kurzu otestován znovu.

5 Třetí dávka i pro lidi od 30 let

Od pondělí 27. prosince si mohou pro posilující dávku očkování proti covidu-19 přijít lidé starší 30 let po pěti měsících.

„Týká se to i lidí, kteří nejsou objednaní,“ doplnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Dosud tuto možnost měli lidé nad 45 let. Bývalá vláda to zdůvodňovala potřebou rozložení očkovacích kapacit. Pro lidi nad 35 let měla platit šestiměsíční lhůta až do 5. ledna a pro ostatní dospělé do 19. ledna, kdy by se zkrátila na pět měsíců.

6 Povinná kontrola QR kódu

Všichni provozovatelé restaurací a organizátoři akcí musí povinně kontrolovat QR kódy o očkování či prodělání nemoci covid-19 pomocí aplikace čTečka, případně jakoukoli jinou čtečkou QR kódů.

„Je jedno, jakou čtečku QR kódů použijí, nemusí to být v chytrém telefonu. Domnívám se, že každý provozovatel baru a restauraci má alespoň jeden chytrý telefon,“ řekl ministr zdravotnictví na tiskové konferenci po jednání vlády.