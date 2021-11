Spor o vánoční prázdniny. Kandidát na školství Gazdík chce jednat s Plagou

„Koaliční tým řešící dovitou situaci mě dnes pověřil, abych zajistil hladký přechod změny řízení ministerstva školství. Požádal jsem proto stávajícího ministra o schůzku. Naším cílem je zmírnit epidemickou situaci na školách a zajistit hladký povánoční start výuky,“ řekl v pondělí Petr Gazdík. Podle něho by prodloužení vánočních prázdnin mohlo být jedním z kroků vedoucích ke zlepšení epidemické situace na školách.

Dosavadní ministr školství Plaga dřívější start prázdnin či jejich prodloužení odmítá. Podle něho je nesmyslné omezovat provoz škol bez zavádění opatření v dalších sférách společnosti.

„Pokud by prodloužení vánočních prázdnin mělo být v tomto směru jediným opatřením, opět by to byly školy, které jako jediné brzdí epidemii a nesou její následky,“ vyjádřil se Plaga, který má v resortu působit i po konci Babišovy vlády jako náměstek ministra školství.

Za návrhem si však stojí pětikoalice, která tak činí v reakci na podněty epidemiologů. „Efekt týdne (prodloužení) a dalších takřka 14 dní vánočních prázdnin je podle epidemiologů natolik velký, že tady se to vyplatí,“ řekl Petr Gazdík.

Je si podle svých slov vědom komplikací pro rodiče v případě prodloužení prázdnin o několik dní. „Na druhou stranu je to lepší, než zavírat v novém roce větší počet škol. Žáci a studenti už přišli o příliš mnoho výuky,“ vysvětlil kandidát na ministra školství.

„Momentálně není jasný termín jmenování nové vlády. A to je ten problém. Za mě by měly prázdniny začít dřív a žáci a studenti by na ně měli odejít otestovaní,“ dodává.

Schůzka Petra Gazdíka s Robertem Plagou by se měla uskutečnit do konce týdne. Informoval na webu STAN tiskový mluvčí strany Tomáš Pergl.

Gazdík dal již dříve najevo, že by uvítal, kdyby Plaga na úřadu zůstal v pozici náměstka. Rozhodnutí bude však na Plagovi. Není známo, zda by měl o místo zájem.