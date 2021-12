V nemocnicích přibývají děti s covidem. Nejčastěji je trápí zápal plic

Desetiletý Jakub se nakazil covidem-19 společně se zbytkem své rodiny na začátku října. Nakazil se zřejmě od své matky, která měla pozitivní test necelé dva týdny předtím, než se potíže projevily u něj. „Začal mít horečky až 39,6 stupně, vše ho bolelo, pořád kašlal,“ popsala jeho matka Markéta.

Po několika dnech se stav náhle zhoršil a syn měl již zjevné potíže s dýcháním. „Změřili jsme saturaci (nasycení krve kyslíkem, běžná hodnota je 95 až 98 procent, pozn. red.) a i v klidu byla 90 procent,” řekla. Jeli proto na pohotovost. V nemocnici strávili asi týden a půl, část této doby byl Jakub připojený na kyslík. Kromě toho dostával lék remdesivir.

„Diagnostikovali mu covidový zápal plic. Dělali mu i kontrolní rentgen, naštěstí prý nebude mít dlouhodobé následky,“ doplnila Markéta. Nyní je prý již téměř v pořádku. Zůstává jen horší dýchání při fyzické námaze.

Syn byl podle ní před nákazou zcela zdravý. Že by mohl skončit až v nemocnici, ji v momentu, kdy test vyšel pozitivní, ani nenapadlo. Navzdory všeobecně vžité představě, že jim covid-19 neublíží, s ním však děti končí v nemocnici čím dál častěji.

Podle posledních neveřejných dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky z minulého úterý bylo tehdy hospitalizovaných s covidem čtyřicet dětí. Z toho devět od nuly do dvou let, deset od dvou do pěti let, devět od šesti do jedenácti let, deset od dvanácti do patnácti let a dva od šestnácti do devatenácti let.

Chroničtí pacienti? Ne vždy

Že hospitalizovaných dětí s covidem přibývá, potvrzují i nemocnice. „Za poslední měsíc jsme měli osm až deset hospitalizovaných dětí s covidem, oproti loňskému roku je to výrazný nárůst,“ popsal Pavel Srnský, primář Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Bagatelizace covidu u dětí Že covid dětem nijak neubližuje, prohlašoval veřejně třeba matematik Karel Janeček. „Nesmíme podlehnout tomu hroznému tlaku na očkování našich dětí proti nemoci, která je nijak neohrožuje,“ uvedl při vyhlášení hudební ankety Český slavík. Proti tvrzení se ohradili třeba vědci z Nadačního fondu Neuron, který Janeček založil.

„Dnes (v pondělí, pozn. red.) je na dětské infekci hospitalizováno jedenáct dětí, z toho čtyři jsou na jednotce intenzivní péče,“ uvedla Veronika Plachá, mluvčí Fakultní nemocnice Brno.

„Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc v posledních týdnech přijímá denně tři až pět dětí s potvrzenou infekcí virem SARS-CoV-2,“ potvrzuje mluvčí olomoucké nemocnice Adam Fritscher.

Nejčastěji je u dětí nutná hospitalizace kvůli zánětu průdušek či plic, kdy potřebují kyslíkovou podporu. Druhým, o něco méně častým důvodem, je podle lékařů zvracení či průjem, kvůli čemuž nasazují infuzní léčbu.

„Většinou děti vyžadují léčbu s kyslíkem nebo jinou dechovou podporu, proto jsou indikovány k hospitalizaci,“ uvedl Jan David z jednotky intenzivní péče Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice Motol. Kromě toho mohou děti dostat kortikoidy či zmíněný remdesivir, nebo mohou podstoupit dechové rehabilitace.

Ne vždy je přitom na vině přidružená choroba. Naopak. „Nelze najít jednoznačnou souvislost s akutním covidem a chronickým onemocněním u dětí,“ uvedl Srnský. Že má dítě i jinou nemoc, je podle zástupců nemocnic relativně časté na jednotkách intenzivní péče. Na běžných lůžkách je většina dětí jinak zdravá.

Promořené děti

Nárůst dětských pacientů s covidem v nemocnicích lékaři připisují především tomu, nakolik častý nyní výskyt nákazy mezi dětmi je. „Zjevná je souvislost s navštěvováním škol, školek, kolektivních zařízení a mimoškolních aktivit,“ uvedla Renáta Večerková, mluvčí Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Mezi dětmi a mládeží se nyní koronavirus šíří nejvíc i podle oficiálních statistik. Ve věku od nuly do dvaceti let činí sedmidenní incidence 2 064,84 případů na 100 tisíc obyvatel. Pro srovnání, v druhé nejvíce nakažené skupině obyvatel, lidmi mezi 35 a 50 lety věku, je jich podstatně méně, 1 395,61 nakažených.

Budoucí vláda koalic SPOLU a PirSTAN chce proto prodloužit v prosinci vánoční prázdniny na téměř dva týdny, aby došlo ke zpomalení nákazy. „Efekt týdne prodloužení a dalších takřka 14 dní vánočních prázdnin je podle epidemiologů natolik velký, že tady se to vyplatí,“ řekl kandidát na ministra školství Petr Gazdík.

Stále však platí, že hospitalizované děti činí jen zlomek těch, které se nakazí. „Většina dětí s infekcí covid-19 má lehký průběh onemocnění, který nevyžaduje hospitalizaci,“ uvedl Fritscher za Fakultní nemocnici Olomouc.

Nákazou to nekončí

Horší to je v období po samotné nákaze. Častější než hospitalizace přímo s covidem-19 je totiž u dětí takzvaný postcovidový syndrom, známý také jako PIMS-TS. Jde o přehnanou reakci imunitního systému. Projevit se může několik týdnů po koronavirové infekci, i bezpříznakové.

Mezi časté příznaky PIMS-TS patří bolesti břicha, vysoké horečky, zvracení, průjem, vyrážka, záněty sliznic, bolesti hlavy, letargie, zmatenost, respirační potíže, bolesti v krku, otoky končetin či zvětšení lymfatických uzlin.

„Syndrom se u dětí projevuje teplotou, známkami Kawasakiho syndromu, to znamená onemocněním cév, kdy se objevuje zánět spojivek, vyrážka nebo olupování kůže na dlaních. K tomu se často přidá i orgánová dysfunkce (orgány nefungují, jak mají – pozn. red.), hlavně u kardiovaskulárního systému,“ popsal dříve v rozhovoru pro MF DNES zástupce přednostky na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc Miroslav Šeda.

Zvýšený výskyt postcovidového syndromu nemocnice zatím nehlásí. „Pravděpodobně nás to všechno ještě čeká,“ uvedla Plachá za FN Brno. „Doposud jich bylo na Pediatrické klinice FN v Motole hospitalizováno více než padesát, avšak vzhledem k narůstajícímu počtu lze další nárůst ještě očekávat,“ souhlasí lékař Jan David.

Od počátku epidemie bylo v celé ČR diagnostikováno asi 250 případů PIMS-TS. Podle dat ze zahraničních studií postihne asi jedno dítě z tisíce nakažených. Jen k úternímu dni je přitom nakažených přes šest tisíc dětí a mladistvých do dvaceti let.