Žák je v karanténě, ale rodiče ho pošlou do školy. Hrozí jim milionová pokuta

Své zkušenosti s rodiči, kteří se snaží dát své děti do školy navzdory rozhodnutí příslušné krajské hygienické stanice, sdílí pedagogové mezi sebou ve skupinách na sociálních sítích. Že nejde o lži nebo nepotvrzené informace, potvrdila i učitelka litoměřického gymnázia a šéfka Učitelské platformy Petra Mazancová.

„Osobní zkušenost s tím nemám, ale samozřejmě takoví rodiče existují a škola to musí řešit odkazováním na vládní nařízení,“ říká Mazancová. Podle ní by vedení školy mohlo kontaktovat i hygienickou stanici ohledně nedodržování karantény nebo policii. Upozorňuje, že situace, kdy se rodiče staví škole na odpor, odnášejí děti.

Přesto Mazancová zdůrazňuje, že současná situace není lehká ani pro jednu stranu. Na jedné straně pracovníci KHS nestíhají, na pomoc jim už museli přispěchat hasiči, na druhé ani rodiče nemohou být neustále doma se svými ratolestmi (týká se primárně dětí ze školky či prvního stupně základní školy). Zkušená pedagožka uvedla i příklad ze svého života.

„Dcera byla s nakaženým 12. listopadu, ale hygiena ji poslala do karantény až o týden později, tedy v pátek 19. listopadu. V sobotu byla na testu, a protože byl negativní, šla v pondělí do školy,“ popisuje.

Tím to ale pro dceru Mazancové neskončilo. „V den jejího návratu do školy se zjistilo, že s dětmi, které byly v pátek poslané do karantény, byli dva pozitivní, takže je opět doma a šla znovu na test,“ uzavírá Mazancová.

Podle ní se tak může stát, že rodič bude s dítětem opakovaně doma, s přestávkami klidně měsíc, jelikož i přes vlastní negativitu může být v kontaktu s pozitivně testovanými spolužáky.

Hygieny nestíhají, situaci odnáší také rodiče

Taková situace ale způsobuje rodičům trable. Koncem roku jim obvykle zbývá minimum dovolené nebo ji mají vypočítanou přesně na svátky, u některých profesí není možné ani pracovat z domova.

Na druhé straně barikády stojí učitelé, kterým v případě nakaženého žáka hrozí, že se sami nakazí nebo covid-19 předají někomu ve své rodině a přirozeně se této situaci brání. „Dnes mi kolegyně oznámila, že mi do třídy přijdou dva žáci z paralelky, jejichž rodiče nesouhlasí s karanténou,“ napsala učitelka Jana V. Přiznala, že se bojí, jak bude u studentů, které ani nezná, nahánět nezodpovědné rodiče.

Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní v krajích 2000 Hlavní město Praha absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 14255 1076,4 Případů 30. 11. 2160 18514,6 Aktivních případů: 60346 4556,9 Mrtvých 2731 206,2 Středočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 14965 1080,4 Případů 30. 11. 2391 20713,1 Aktivních případů: 56669 4091,2 Mrtvých 3390 244,7 Jihočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 8143 1264,3 Případů 30. 11. 1514 20369,7 Aktivních případů: 32230 5004,0 Mrtvých 2042 317,0 Plzeňský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5681 963,0 Případů 30. 11. 1163 20734,1 Aktivních případů: 25564 4333,6 Mrtvých 1877 318,2 Karlovarský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1357 460,5 Případů 30. 11. 281 17037,4 Aktivních případů: 5553 1884,5 Mrtvých 1436 487,3 Ústecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 7652 932,1 Případů 30. 11. 1377 17994,7 Aktivních případů: 26619 3242,4 Mrtvých 2507 305,4 Liberecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4284 965,5 Případů 30. 11. 785 21057,7 Aktivních případů: 12142 2736,6 Mrtvých 1286 289,8 Královéhradecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5520 1000,6 Případů 30. 11. 1175 21943,0 Aktivních případů: 17026 3086,4 Mrtvých 1734 314,3 Pardubický kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 6898 1319,8 Případů 30. 11. 1178 22212,3 Aktivních případů: 24105 4612,0 Mrtvých 1431 273,8 Kraj Vysočina absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 6122 1200,8 Případů 30. 11. 1263 19444,0 Aktivních případů: 19868 3897,1 Mrtvých 1372 269,1 Jihomoravský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 16782 1407,9 Případů 30. 11. 2767 18598,7 Aktivních případů: 68424 5740,3 Mrtvých 3375 283,1 Olomoucký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 10219 1616,9 Případů 30. 11. 1821 21090,2 Aktivních případů: 40613 6426,0 Mrtvých 1697 268,5 Zlínský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 9054 1288,0 Případů 30. 11. 1809 17521,9 Aktivních případů: 31523 4484,2 Mrtvých 1600 227,6 Moravskoslezský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 16406 1366,6 Případů 30. 11. 2278 20366,1 Aktivních případů: 67475 5620,4 Mrtvých 3499 291,5 Zdroj: Otevřená data ÚZIS. Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.

Jsou ale i tací kantoři, kteří zažívají jinou situaci. „Rodič ví, že dítě bylo v úzkém kontaktu s PCR potvrzeným covidovým kamarádem. Dítě by rád nechal doma, ale to nemá oficiálně nařízenou karanténu,“ napsala Jana M. a ostatní kolegové jí poradili, aby dotyčným navrhla, ať dítě nechají doma pro nemoc, kterou může zákonný zástupce omluvit.

V jiných školách na to šli s daleko větší razancí. Například jeden z vyučujících se vyjádřil, že odmítl dítě učit, a tak rodiči nezbylo nic jiného než si ho vyzvednout a odvést jej domů.

„Že rodiče odmítají testování nebo očkování svých dětí, s tím jsme se setkali. Ale že by porušovali karanténu, to ne. Za to by jim pak hrozil postih za nedodržování nařízení,“ říká šéf Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Jeho slova potvrzuje i ředitel Unie školských asociací Jiří Zajíček. Nevylučují ale, že se to jinde nemůže dít.

Když dítě v karanténě přijde do školy... Když je někomu uložena karanténa, jsou jasně daná pravidla. Mezi pátým až sedmým dnem od kontaktu s pozitivním jít na test, pokud je výsledek negativní, tak přesto do sedmého dne zůstat doma a až osmý den jít do školy. Setkáváme se s tím, že si někteří rodiče myslí, že když mají hlášeno, že dítě bylo v kontaktu, vezmou ho na test a ten je negativní, můžou ho dát do školy. Sedm dní je z důvodu, že covid-19 má určitou inkubační dobu, takže je to taková „jistota". Do sedmého dne totiž ještě mohou přijít příznaky. Pokud dá rodič dítě do školy dříve než po sedmi dnech, má ho ředitel slušně požádat, aby bylo dítě ještě dva až tři dny doma. Pokud přesto rodič dítě ve škole nechá, musí mít žák celou dobu ve škole roušku nebo respirátor a vedení to musí ohlásit příslušné krajské hygienické stanici. Rodičům potom hrozí za porušení protiepidemických opatření pokuta deset tisíc korun na místě a až tři miliony korun ve správním řízení. Dana Šalamunová, mluvčí Středočeské hygienické stanice

Školáky asi čekají delší prázdniny

Zástupci pětikoalice SPOLU a PirSTAN se na nedávném briefingu shodli, že by byli pro delší vánoční svátky studentů. Oficiálně mají mít volno od

23. prosince do 3. ledna, pětikoalice by je ráda od 20. prosince, tedy o tři dny dříve. Někteří učitelé jsou ale proti.

„Více než dřívější volno bych ocenil, aby během těch tří dnů fungovala distanční výuka. Když dáme studentům úplně volno, budou chodit po nákupácích a šířit mezi sebou covid. Takhle bychom zamezili kontaktům,“ myslí si Zajíček.

Mazancová je zase toho názoru, že by to byla další pomyslná kudla do zad rodičům. „Pro některé rodiče to může být opravdu zásadní problém. Pokud jsou to prázdniny, tedy odlišná organizace školního roku, nevzniká rodičům nárok na ošetřovné, musí si vzít dovolenou, kterou ke konci roku už pravděpodobně nemají,“ říká.

Ve hře je nyní i krizová „ošetřovačka“ neboli placené ošetřovatelské volno (ta by se na Vánoce nevztahovala), kterou vláda schválila. Nyní ještě musí projít senátem a svým podpisem ji následně musí stvrdit prezident Miloš Zeman. Pokud by platila, zvýšilo by se denní vyměření dávky ze standardních 60 procent na 80, jak to bylo od března do konce června tohoto roku.