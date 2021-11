Školy mají učit, ne dělat práci hygieniků, sepsul resort zdravotnictví Plaga

„Uspokojivé odpovědi na své otázky jsem nedostal a ani jsme nic nevyřešili a jediný návrh ze strany ministerstva zdravotnictví, který se snaží v nějakým konturách zlepšit trasování větším zapojením škol, je pro mě neakceptovatelný, protože to je role, na kterou se měli připravovat řadu měsíců a já jsem doufal, že se připravovali krajské hygienické stanice,“ uvedl ministr školství Robert Plaga po úterním jednání náměstků resortů školství a zdravotnictví.

Školy podle něj mají za úkol učit, ne dělat práci hygieniků. Ve středu chce Plaga na toto téma oslovit ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na jednání vlády. Jednání zástupců obou resortů budou pokračovat zřejmě příští týden. Plaga doufá, že zástupci ministerstva zdravotnictví představí i jiná opatření, například funkční systém PCR testování. Jakým způsobem to bude zajištěno není to podle něj záležitost krajů, nemocnic ani škol.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová a náměstkyně ministra pro zdravotní péči Martina Koziar Vašáková v minulých dnech uvedly, že ve školách nechtějí pokračovat s plošným testováním, protože je neefektivní.

Testování neočkovaných žáků v osmi okresech odhalilo 1. listopadu zhruba 700 nakažených. Podíl pozitivních vzorků činil kolem 0,6 procenta. Další kolo testování bylo v pondělí 8. listopadu v 31 z 77 okresů, znovu se tam zopakuje ještě 15. listopadu.



Místo toho by se podle nich měli testovat žáci se symptomy či v ohniscích nákazy, a to především metodou PCR. Plaga pak ale v dopise ministru zdravotnictví poukázal na to, že hygienici nestíhají trasovat kontakty nakažených a označil za nepřijatelné, aby se žáci testovali metodou PCR jen na běžných odběrových místech.

Odběrová místa jsou v současné době někde přetížená a lidé na volný termín testu čekají i několik dní. Vyzval proto ministerstvo zdravotnictví, aby objasnilo, jak chce funkční testování žáků nastavit.