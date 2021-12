Za plné nemocnice je odpovědný Plaga, řekl šéf Pedagogické komory Sárközi

Počty pozitivně testovaných žáků ve všech věkových kategoriích jsou nejvyšší za celou dobu od začátku pandemie. Mnoho dětí se proto ocitá v karanténě, což znesnadňuje výuku. „Učitelé musí učit část třídy distančně a zbytek prezenčně,“ popisuje praxi Radek Sárközi.

„Do toho se dostávají do karantény i učitelé, musí se suplovat. Učitelé musí odučit i několik hodin navíc. Bohužel je to tak, že učitelé už nejsou a učí asistenti pedagoga. To, co teď probíhá, je velký chaos. V mnoha školách to má daleko ke kvalitní prezenční výuce,“ dodal Sárközi.

Problém je podle pedagoga na straně hygienických stanic, které nestíhají trasovat kontakty nakažených dětí. „Žáci se sice testují, ale hygieny zkolabovaly. Škola identifikuje v pondělí, že měl žák pozitivní antigenní test. Trvá ale třeba i devět dní, než se začne něco řešit. Školy jsou v právním vakuu, protože ředitel nemůže poslat žáka do karantény. Žák musí jít na PCR test, až potom ho škola pošle do izolace,“ připomněl Sárközi.

Do karantény pak míří spolužáci nakaženého bez jasně daných pravidel. Někdy se jedná pouze o několik žáků sedících v těsné blízkosti infikovaného, jindy musí ze školy odejít všichni neočkovaní. „V tom naprosto selhala hlavní hygienička. Měla dát jasný pokyn, jak krok za krokem postupovat,“ míní učitel.

Školy jsou i podle něj hlavním ohniskem nákazy. „Žáci často nekončí v nemocnicích, ale jejich rodiče a prarodiče ano. Umírá sto lidí denně, je to proto, že se neohlídala situace ve školách,“ řekl v Rozstřelu.

Posílení pravomocí ředitelů a distanční výuka

Hybridní výuka, ke které dochází na českých školách stále častěji, je pro učitele i žáky velmi náročná, a to jak organizačně, tak psychicky. Sárközi by proto uvítal, kdyby ředitelé škol měli pravomoc převést celou třídu na distanční výuku.

Ta podle něj může nabývat různých podob. Může být například synchronní, to znamená, že žáci i učitel jsou ve stejnou dobu online a fungují podobně jako ve třídě. Další variantou je, že učitel pošle studentům úkoly a nahraje testy, které si mohou podle vlastního časového rozvrhu vyplňovat.

Inspiraci by podle ředitele Pedagogické komory měla vláda hledat například v Portugalsku, kde došlo k prodloužení vánočních prázdnin směrem do nového roku. Zároveň by také přesunul výuku před Vánocemi do online prostředí. „Navrhujeme, aby byla týden před prázdninami distanční výuka. Je to pořád výuka a je lepší, než když je ve třídě půlka žáků prezenčně, půlka distančně a ještě je to suplované,“ dodal pedagog.

Ministerstvo školství ale na návrhy Pedagogické komory nereaguje. „Snažím se mluvit spíš s premiérem, Plaga dělá mrtvého brouka. Upozorňujeme už od září, že čísla rostou. ÚZIS zpracoval scénáře vývoje, na konci srpna se vědělo, že ta čísla budou katastrofální. Věděla to koalice i opozice, ve školách se ale nic nepodnikalo. Tím, jak ministr Plaga tlačí na to, aby se školy nezavíraly - ony by se jen na čtrnáct dní převedly na distanční výuku - je osobně zodpovědný za plné nemocnice a za sto mrtvých denně,“ uzavřel Sárközi.