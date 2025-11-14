Sametová revoluce 1989

Tereza Hrabinová
  10:53
Sametová revoluce 1989 patří k nejzásadnějším okamžikům novodobých československých dějin. Během šesti týdnů v listopadu a prosinci se z nenásilných studentských protestů zrodilo celospolečenské hnutí, které po více než čtyřiceti letech vedlo k pádu komunistického režimu.
Fotogalerie14

Shromáždění studentů a občanů na Albertově 17. listopadu 1989. | foto: Antonín Nový

Co je to sametová revoluce?

Sametová revoluce označuje nenásilné politické a společenské změny v tehdejším Československu v listopadu a prosinci roku 1989.

V pátek 17. listopadu 1989 byla v Praze násilně potlačena studentská demonstrace. Brutální zásah na Národní třídě se stal impulsem k masovým protestům po celém Československu. Během několika dní se do stávky zapojily vysoké školy, divadla a tisíce pracovišť. V ulicích se začaly scházet statisíce lidí, požadujících politické změny.

Tato občanská mobilizace spustila proces, který vyústil v pád komunistického režimu a přechod k demokracii.

Kdy byla sametová revoluce?

Od 17. listopadu do 29. prosince 1989.

Proč se jí říká „sametová“?

Označení „sametová“ (slovensky „nežná revolúcia“) odkazuje na fakt, že revoluce proběhla bez ozbrojeného konfliktu a rozsáhlého násilí. Výjimkou byl zásah pořádkových sil proti poklidné studentské demonstraci 17. listopadu 1989 v Praze, při kterém byly zraněny stovky lidí. Ve zprávě Vyšetřovací komise Federálního shromáždění z roku 1990) se uvádí 568 zraněných, z toho zhruba 50–80 lidí utrpělo vážnější zranění (otřesy mozku, zlomeniny, tržné rány). Nikdo naštěstí nebyl zabit.

Kde probíhala sametová revoluce?

Hlavní události se konaly v Praze, zejména na Národní třídě, Václavském náměstí a Letenské pláni. Protesty a stávky probíhaly také v Bratislavě a dalších městech po celém Československu. Aktivně se zapojily univerzity, kulturní instituce, podniky i regionální iniciativy.

Proč k revoluci došlo?

Revoluci předcházela desetiletí frustrace z totalitního režimu: nedostatek svobody slova, nemožnost cestovat, cenzura, ekonomická stagnace a rostoucí izolace od Západu.

Jak sametová revoluce probíhala?

  • 17. listopadu 1989: Studenti uspořádali vzpomínkový pochod z Albertova na Národní třídu, kde byli brutálně rozehnáni policií. Falešná zpráva o údajném úmrtí studenta vyvolala šok a vedla k masivnímu odporu.
  • 19. listopadu: V Praze vzniklo Občanské fórum v čele s Václavem Havlem, na Slovensku paralelně vznikla iniciativa Verejnosť proti násiliu. Protesty se během několika dní rozšířily po celé republice.
  • 20.–26. listopadu: Každodenní demonstrace ve městech, stávky, vznik stávkových výborů, účast škol, divadel, podniků.
  • 27. listopadu: Generální dvouhodinová stávka, do které se zapojila většina národa.
  • 29. listopadu: Federální shromáždění ruší článek Ústavy o vedoucí úloze KSČ.
  • 10. prosince: Prezident Gustáv Husák jmenuje novou vládu, poprvé od roku 1948 bez komunistické většiny. Poté oznámil federálnímu shromáždění svoji demisi.
  • 29. prosince: Václav Havel je jednomyslně zvolen po 41 letech prvním nekomunistickým prezidentem. Zvolilo ho Federální shromáždění obsazené stejnými lidmi jako před 17. listopadem.

Kdo se zapojil do sametové revoluce?

Důležitou roli sehráli studenti, krátce poté se k protestům připojili herci, umělci, intelektuálové a významné osobnosti disentu, zejména signatáři Charty 77.

Vzniklo Občanské fórum (OF) v Česku a Verejnosť proti násiliu (VPN) na Slovensku, které se staly hlavními platformami pro vyjednávání s komunistickou mocí.

Do protestů a stávkové pohotovosti se postupně zapojily vysoké školy, divadla, kulturní instituce, podniky i odborové organizace. Masové demonstrace i generální stávka 27. listopadu ukázaly, že se aktivizovala celá společnost od studentů a zaměstnanců až po seniory.

Podporu změn vyjádřila také část členů a funkcionářů KSČ, kteří si uvědomovali neudržitelnost tehdejšího systému.

Jaké byly následky sametové revoluce?

  • Zrušení vedoucí úlohy KSČ v ústavě (29. listopadu 1989)
  • Vznik první vlády bez komunistické většiny od roku 1948 (10. prosince 1989)
  • Zvolení Václava Havla prezidentem (29. prosince 1989)
  • Konání prvních svobodných voleb v červnu 1990
  • Přechod k demokracii a tržní ekonomice
  • Zahájení ekonomické transformace a privatizace na začátku 90. let
  • Postupné vyústění politického vývoje v rozdělení Československa v roce 1993

Proč je 17. listopad státní svátek?

Kromě zmíněného Dne boje za svobodu a demokracii si 17. listopadu připomínáme také Mezinárodní den studentstva:

  • 17. listopad 1939: V říjnu 1939 se v Praze konaly protinacistické demonstrace, při nichž byl smrtelně zraněn student Jan Opletal. Jeho pohřeb 15. listopadu vyústil v další masové protesty proti okupaci. V reakci na to nařídil Adolf Hitler 17. listopadu uzavření českých vysokých škol, zatčení více než 1 200 studentů a popravu devíti z nich.

Další z kategorie

Sametová revoluce 1989

Shromáždění studentů a občanů na Albertově 17. listopadu 1989.

Sametová revoluce 1989 patří k nejzásadnějším okamžikům novodobých československých dějin. Během šesti týdnů v listopadu a prosinci se z nenásilných studentských protestů zrodilo celospolečenské...

14. listopadu 2025  10:53

Oslavy výročí 17. listopadu: Protesty i projevy přineseme online

Srdce pro Václava Havla v Hradci Králové (17.11.2024).

Pietními akcemi, happeningy, průvody a koncerty si Česko v pondělí připomene 36 let od počátku pádu komunistického režimu a 86 let od uzavření vysokých škol nacisty. Oslavy Dne boje za svobodu a...

14. listopadu 2025  9:56

Oslavy 17. listopadu 2025 v Praze. Akce zdarma, program v centru

Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí. Vystoupí ruská feministická...

V pondělí 17. listopadu 2025 slavíme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. V českém veřejném prostoru je tento den nejvíce spojen s připomínkou počátku sametové revoluce, od...

11. listopadu 2025  9:25

Měl povahu bojovníka, občas budil rozruch, řekl Graubner o Dukovi

Kniha kondolencí pro Dominika Duku v Arcibiskupském paláci. Na snímku...

Pražský arcibiskup Jan Graubner ocenil Dominika Duku jako bojovníka, který někdy vzbudil rozruch. „Víme, že pokud za něco bojujeme, někdy uděláme chybu. Jsem vděčný za to, co Dominik Duka pro Českou...

4. listopadu 2025  10:42,  aktualizováno  13:24

„Jeho“ zákon brzdí developery v rozmachu. Svatomír Mlčoch dostal prestižní cenu

Při předání ocenění zasadili o víkendu poblíž Jihočeské vědecké knihovny strom....

Cena druhého polistopadového ministra životního prostředí Ivana Dejmala má nového držitele na jihu Čech. Za rok 2025 ji získal Svatomír Mlčoch, bývalý českobudějovický zastupitel, právník a pedagog....

21. října 2025  9:55

Zemřel DJ Tráva. Ikoně devadesátkového techna bylo šedesát let

„Svůj život jsem si užil,“ rekapituluje šedesátník DJ Tráva. „Nechci nicméně...

Ve věku šedesáti let zemřel Petr Votava známý pod svým uměleckým jménem DJ Tráva. Jako jeden z prvních hudebníků v Česku dokázal prosadit techno jako populární hudební žánr. Se svou tvorbou začínal...

5. října 2025  16:22

Ficova vláda prosadila nový konsolidační balíček. Odnesou to hlavně živnostníci

Slovenský ministr financí Ladislav Kamenický (Smer-SD) během tiskové konference...

Slovenský parlament ve středu schválil nový konsolidační balíček vlády premiéra Roberta Fica, který má příští rok přinést do státní kasy zhruba 1,4 miliardy eur (34 miliard Kč). Plán na ozdravení...

24. září 2025  21:35

Studentské bydlení na Slezské Ostravě bude modernější, město chce víc talentů

Demolice starých budov studentských kolejí ve Slezské Ostravě. (4. srpna 2025)

Bagry se zakously do vstupní budovy studentských kolejí v Kranichově ulici ve Slezské Ostravě. „Bourání potrvá asi dva týdny, a to včetně odvozu stavebních zbytků,“ komentoval zahájení zásadní...

8. srpna 2025  9:48

Exspíkr Hlasu Ameriky: Konec rádií je jistě přání Kremlu, Trump je jejich užitečný idiot

Premium
Bývalý akreditovaný zpravodaj Hlasu Ameriky v 80. letech v Československu...

V osmdesátých letech zásoboval materiálem vysílání Hlasu Ameriky Ivana Medka, po pádu režimu zblízka sledoval nové Rusko. Teď se vrátil do Prahy na debatu Pražského literárního domu. „Slýchám lidi,...

4. srpna 2025

KOMENTÁŘ: Armáda překročila Rubikon. Vojáci sledovali občany i opozici, píše Babiš

Andrej Babiš (9. července 2024)

Dva měsíce před volbami do Poslanecké sněmovny vyšlo najevo, že Armáda České republiky, konkrétně Velitelství informačních a kybernetických sil a podřízená 91. skupina informačního boje, potají a bez...

31. července 2025  9:18

Bez 815 by Tatra sametovou revoluci nepřežila, říká šéf kopřivnického vývoje

Třístranný sklápěč Tatra 815

Nová Tatra Force získala cenu za design, z výrobní linky sjíždí nová generace civilních vozů Tatra Phoenix a na veletrhu v Brně kopřivnická automobilka ukázala modernizovanou řadu T 810. Co dělají...

8. července 2025

Co si Milada Horáková vyčítala tři hodiny před smrtí? Překvapivě to, co si vyčítají ženy i dnes

V prosinci 1933 se manželům Bohuslavu a Miladě Horákovým narodila dcera Jana.

Stala se symbolem protikomunistického odboje i politických procesů. Před smrtí však neřešila politiku, ale myslela hlavně na své nejbližší, jak dokazují dlouho utajované dopisy. Ani Miladě Horákové...

27. června 2025  7:07

Zemřel fotograf Toužimský. Jeho sovětský tank drtící dům v roce 1968 obletěl svět

Fotograf Václav Toužimský dostal v roce 2022 od libereckého primátora Jaroslava...

Zemřel reportážní fotograf a liberecký rodák Václav Toužimský. Jeho snímek zachycující okamžik nárazu jednoho z okupačních tanků do podloubí na libereckém hlavním náměstí obletěl svět a stal se...

15. června 2025  16:26

Slunce v domě přátel. Jiří Bartoška byl herec, jenž dovedl polidštit i Boha

Herec Jiří Bartoška (23. srpna 2021)

Lidé to gesto milovali, když se zdviženou pravicí děkoval divákům a coby prezident karlovarského festivalu ohlašoval příští ročník. „Tentokrát má jiný termín, ale bude stejný jako vždy, tedy dobrý,“...

8. května 2025

Jehovista odmítl vojnu a Stříž ho poslal do vazby. Nezákonně, rozhodl nyní soud

Igor Stříž

Uvalení vazby na Milana Tomise, který v roce 1989 skončil téměř na dva měsíce ve vazbě za to, že jako svědek Jehovův odmítl nastoupit vojenské cvičení, bylo nezákonné. Uvedl to dnes soudce...

30. dubna 2025  9:30,  aktualizováno  11:42

Boomer, alfa nebo sněhová vločka. V proměnlivém světě se generace míjejí

Ilustrační snímek

Dříve to bývalo o dost jednodušší. Existovali prarodiče, rodiče a děti. Starší, střední a mladá generace. Dnes se v tom někdy docela těžké se vyznat. Víte, co znamená generace X, Y nebo Z? A kdo je...

8. dubna 2025

Vojna naučila většinu spíš pít a podvádět. Její návrat přesto starší chtějí, líčí historik

Premium
Jiří Hlaváček

Česko má už dvacet let plně profesionální armádu, ale také stovky tisíc pamětníků povinné základní vojenské služby. V čem byla podle nich užitečná a v čem šlo o naprostou ztrátu času? Odpoví historik...

6. dubna 2025

RECENZE: Poslední Minářův leták. Koho ještě mohou Chvilky naděje zajímat?

25 % Premium
Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář (10. 12. 2019)

Šest let natáčela režisérka Amálie Kovářová zákulisí hnutí Milion chvilek pro demokracii, věnované zejména jeho zakladatelům Mikuláši Minářovi a Benjaminu Rollovi. Nyní jdou Chvilky naděje do kin –...

25. března 2025

Jeden z hlavních komunistických ideologů Jan Fojtík loni v září zemřel

Jan Fojtík na snímku z roku 1988.

Komunistický politik Jan Fojtík, který byl v dobách normalizace tajemníkem ústředního výboru strany, loni v září zemřel. Bylo mu 96 let. Serveru Blesk.cz to řekl politik KSČM Josef Skála. Fojtík v...

11. ledna 2025  14:44

Zlatá devadesátá aneb proč na desetiletý večírek vzpomínáme jen v dobrém

Premium
Nejlepší léta vašeho života? Každý odpoví jinak, ale často a stále častěji se...

Nejlepší léta vašeho života? Každý odpoví jinak, ale často a stále častěji se asi bude bojovat o jednu etapu: devadesátky. Tak jako naši prarodiče a rodiče vnímali zlatá šedesátá, spatřuje dnes...

9. prosince 2024

Kvalita se vyplatí. Mám v šatníku věci staré 35 let, říká Pavlína Němcová

Pavlína Němcová

Pavlína Němcová (52) patří mezi první české modelky, které uspěly v zahraničí. Začala v šestnácti letech a stala se tváří největších značek. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala mimo jiné na první...

8. prosince 2024

Vše je osud. S koncem v televizi jsem počítala mnohokrát, říká Saskia Burešová

Saskia Burešová na akci Muž roku v Náchodě, srpen 2023

Saskia Burešová (78) se v rozhovoru pro iDNES.cz svěřila s tím, kdo byl jejím největším hollywoodským idolem. Promluvila ale i o lásce. S manželem, televizním režisérem Petrem Obdržálkem (83), žije...

4. prosince 2024

A Lorenc spustil skartovačky... Jak divoce probíhala likvidace materiálů StB

Alojz Lorenc

Politické změny přišly na konci roku 1989 velmi rychle. Státní bezpečnost řešila, co se svými materiály. Poprvé měli příslušníci StB strach. Na to nebyli zvyklí. Skartace dokumentů tajné policie se...

2. prosince 2024  17:37

Nikdy neohnula hřbet. Milovaná a zakazovaná Kubišová vstoupila do Síně slávy

Marta Kubišová v pražské Lucerně na Koncertě pro Martu k zpěvaččiným...

V roce 2023 uvedla zpěvačka Marta Kubišová na udílení cen Český slavík do Síně slávy svého pěveckého kolegu z kapely Golden Kids Václava Neckáře a letos do ní sama vstoupila. Stalo se tak v pátek 29....

29. listopadu 2024  14:58

Čubovi slušovičtí hauři si zvykli na obdiv, revoluci nesli těžce, míní historik

Premium
Zlínský rodák Ondřej Ševeček se jako historik věnuje především hospodářským a...

JZD Slušovice, řízené agronomem Františkem Čubou, se stalo za komunismu fenoménem. Jak to v něm opravdu fungovalo a co z něj po převratu zůstalo, vysvětluje historik Ondřej Ševeček, který se spolu s...

29. listopadu 2024

Rozběhl se a... Kristýna Boková o útoku narkomana, terapii i kritice justice

Premium
Kristýna Boková v seriálu Hrdina (2024)

„Snažila jsem se být drsná, ale zároveň jsem měla být i milá a empatická,“ říká Kristýna Boková o roli státní zástupkyně Lucie Bartošové v primáckém seriálu Hrdina. Před kameru se trojnásobná maminka...

24. listopadu 2024

Prezident jako mlátička v listopadu 1989. SPD koláží naštvala fotografa

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura ve středu odpoledne na Facebooku zveřejnil...

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura ve středu odpoledne na Facebooku zveřejnil upravený snímek, na kterém je prezident Petr Pavel zobrazen, jako by zatýkal studenty během událostí 17. listopadu 1989....

20. listopadu 2024  17:03,  aktualizováno  17:18

Soudruzi, polibte mi! Disidentka o anonymech, odvaze i samotě při revoluci

Někdejší brněnská disidentka Jana Soukupová, spolupracovnice MF DNES. (listopad...

O sobě a svých přátelích z někdejšího brněnského disentu, s nimiž před pětatřiceti roky pomáhala svrhnout komunistický režim, mluví Jana Soukupová s pochopením a pragmaticky jako o často výstředních...

19. listopadu 2024  5:25

Poprvé jsem měla pocit, že můj život má smysl, vzpomíná žena na Národní třídu

Premium
Pavla Fáberová na Národní třídě v Praze. S policisty si přišla upřímně...

Před 35 lety se tehdy jednadvacetiletá Pavla Fáberová v čele průvodu studentů dostala na Národní třídu v Praze, kde komunistická policie brutálně zasáhla proti účastníkům demonstrace. Byly to...

18. listopadu 2024  14:13

Oslavy sametové revoluce vyvrcholily. Václavák hostil Koncert pro budoucnost

Sledujeme online
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Václavák hostí Koncert pro...

Česká republika si v neděli připomněla 35. výročí sametové revoluce. Centrem vzpomínání byla jako tradičně Praha a Národní třída, kam od rána přicházela veřejnost i politici uctít památku studentů....

15. listopadu 2024  16:17,  aktualizováno  17. 11. 22:26

Můžeme rozhodovat o sobě, řekl Fiala. Babišovi vadí zneužívání 17. listopadu

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. (17. listopadu 2024)

Pětatřicáté výročí událostí 17. listopadu 1989, které vedly k pádu komunistického režimu v Československu, komentovali v neděli politici. „Můžeme rozhodovat sami o sobě,“ řekl na Národní třídě...

17. listopadu 2024  8:08,  aktualizováno 

„Policista mě praštil do hlavy.“ Co ví mladí a pamatují si starší o 17. listopadu

Lidé zapalují svíčky u památníku 17. listopadu na Národní třídě při...

Uplynulo 35 let od vypuknutí sametové revoluce, která svrhla komunistický režim v tehdejším Československu. Jak na to vzpomínají lidé, kteří 17. listopad zažili na vlastní kůži? A ví mladá generace,...

17. listopadu 2024  12:20

Děkujeme i zrádče, slyšel prezident na Národní třídě
17. 11.

Když ve Zlíně praskaly ledy. Revoluce začala v divadle, pak se šířila do ulic

Generální stávka 27. 11. 1989 na náměstí Míru ve Zlíně. Fotografie je z knihy...

Byla sobota 18. listopadu 1989 a v domácnosti herce Ivana Kaliny odpoledne zazvonil telefon. Volala mu tajemnice divadla Dagmar Barošová a horečnatě mu začala líčit, co se den předtím odehrálo na...

17. listopadu 2024  9:17

Máme toho dost! Svobodu! Reportéři MF DNES vzpomínají na sametovou revoluci

Václav Havel a Alexander Dubček. Do Laterny magiky 24. 11. 1989 přišla zpráva,...

Utekla jsem do autobusu, který estébákům před nosem zavřel dveře. Skrýval jsem se před rojnicí policajtů v pražském bytě, na chodbě dupaly kanady a štěkali vlčáci. Předvedli mě na policejní stanici....

16. listopadu 2024  11:38

Rozdělená společnost svobodě neprospívá, říká organizátor koncertu k 17. listopadu

Metro.cz
Koncert na Václavské náměstí proběhne jako oslava 17. listopadu již podeváté.

Oslavy letošního 35. výročí sametové revoluce podeváté vyvrcholí už v neděli tradičním Koncertem pro budoucnost na Václavském náměstí v Praze. Vzhledem k výstavbě tramvajové trati se akce uskuteční...

16. listopadu 2024  9:58
Témata: Bydlení , Československo, Divadlo Na zábradlí, Dominik Duka, Hlas Ameriky, Jakub Kučera, Jan Fojtík, Janáčkova akademie múzických umění (JAMU), Klement Gottwald, kniha, Kristýna Boková, láska, Mick Jagger, Michal David, Paříž, Pavel Liška, SPD, Svatomír Mlčoch, Vojna, Životní styl, Komentáře, glosy, názory

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.