Kanalizace se dočkají po více než 30 letech. Příliš pozdě, zní z Kališť

„Všichni si pamatujeme, jak obyvatelé nosili na zasedání zastupitelstva lahve se špinavou vodou, aby zástupcům města ukázali, jak špatná situace v obci panuje. Zahájení tohoto projektu proto beru jako zprávu, že město pro nás nekončí dvě ulice za centrem, ale že myslíme i na odlehlé městské části,“ vysvětlil budějovický náměstek primátorky Petr Maroš.

Investice do rozvoje Kališť bude rozdělená do tří etap s tím, že nyní stavební firma začne pracovat na prvních dvou. Jejich cena se bude pohybovat okolo 35 milionů. V příštím roce pak naváže závěrečná etapa o podobném rozsahu.

„V první etapě se postaví nová čistička odpadních vod a páteřní část vodovodu, který je přivedený pouze k hranici obce. Ve třetí etapě, kterou plánujeme na roky 2024 a 2025, vzniknou přípojky do jednotlivých ulic,“ popsal celý projekt náměstek. Doplnil, že město má již hotový projekt a celá oblast je důkladně zmapovaná. Radnice proto nepředpokládá žádné zpoždění prací ani růst nákladů.

To, že to současná koalice s rozvojem odlehlejších částí města myslí opravdu vážně, podle Maroše dokládá, že před pár dny zahájili další projekt – vybudování stezky pro pěší a cyklisty mezi Kališti a Zalinami.

Cesta, po které místní už dlouho volali, bude mít štěrkový povrch, široká bude tři metry, dlouhá přes jeden kilometr a lemovat ji bude 44 ovocných stromů. Chodci a cyklisté se díky nové komunikaci vyhnou frekventované silnici třetí třídy. Stavbu chce město dokončit za půl roku a její cenu odhaduje na sedm milionů korun.

Změny přišly příliš pozdě

Přes všechny tyto investice nejsou obyvatelé Kališť s postupem města zcela spokojeni. Současné novinky chválí, ale nemohou se ubránit dojmu, že přišly až příliš pozdě.

„Celé té situaci se musím opravdu smát. Je to více než 30 let, co se u nás zastavil čas. Od té doby tu všichni bojujeme za to, aby se na nás nezapomínalo, a teprve teď se dávají věci do pohybu. Radujeme se, ale za tu dobu už jsme tu všichni opravdu hodně zestárli,“ myslí si Jiřina Sieglová, která za zlepšení životní úrovně v Kalištích dlouhodobě bojuje.

Pochybení ze strany města v tomto ohledu uznávají i zástupci současné koalice. Ti upozorňují například na fakt, že v plánovaném rozpočtu připravovaném minulou radnicí bylo pro rozvoj obce vyhrazeno mnohem méně peněz. „Investice do infrastruktury v Kalištích jsme pro tento rok zvedli o 30 milionů,“ upřesnil Maroš.

4. listopadu 2022

Podle Sieglové jsou ale kanalizace a vodovod jen část z problémů, které místní trápí, a tak by město na rozvoji mělo i nadále pracovat. S tímto názorem dokonce nedávno vystoupila i na zasedání zastupitelstva, kde přednesla deset dalších neduhů, které obec trápí.

Patří mezi ně stav místních komunikací, o kterých říká, že jsou v katastrofálním stavu, neudržovaná obecní zeleň, již na své náklady musejí spravovat místní, chybějící chodníky či nefungující územní komise. Podobné problémy se podle ní navíc netýkají pouze Kališť.

To ostatně potvrdili i zástupci města. Maroš připomněl, že město musí podobný problém vyřešit například v Novém Roudném, Husově kolonii nebo Haklových Dvorech. Konkrétně tam chce radnice práce na modernizaci čtvrti začít ještě v tomto volebním období.