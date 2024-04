Bída na hřištích soupeřů, trenérské změny. Co poslalo Budějovice na dno?

Pozice Dynama před rozhodujícími souboji není moc lichotivá. Na druhou stranu mohla být výrazně horší. První čtyři kola sezony bez bodu, na konci podzimu sedm proher v řadě s jediným vstřeleným gólem. Dále podivné odvolávání trenérů, nejistota kolem případného prodeje klubu, bojkot fanoušků, zpoždění výplat. Bylo toho dost.

Poprvé od zavedení současného systému čeká českobudějovické fotbalisty v první lize skupina o záchranu. V předchozích třech sezonách obsadili vždy pozici mezi sedmým a desátým místem, v ročníku 2020/21 se nadstavba nehrála.

„Když jsme tým v zimě přebírali, tak jsme si dali za cíl neskončit poslední. Chyběl nám kousek,“ řekl Jiří Kladrubský, který s Jiřím Lerchem od zimní přestávky vedou tým jako jeho trenéři. Právě oni nesou velký díl toho, že Jihočeši smazali čtyřbodové manko na nejbližší soupeře a i bez výrazných posil dál bojují o prvoligovou příslušnost.

Hodně pomohla úvodní jarní výhra 3:0 s Ostravou, k tomu pak další domácí úspěch s Olomoucí a černobílí byli zpět. „Na jaře byla hra týmu lepší, začaly přibývat body. Pořád ale tým srážely velké individuální chyby hlavně obránců a brankářů. Pozitivní do zbytku sezony jsou hlavně zlepšené výkony,“ hlásí Karel Vácha, nejlepší střelec historie Dynama.

Možná i napjaté dění kolem klubu pomohlo stmelit hráčskou kabinu. Trenéři vsadili na třináct čtrnáct jmen a tým je odolnější, byť v závěrech zápasů ztratil důležité body s konkurenty Karvinou i Zlínem. „Hodně chodím do kabiny a s klukama mluvím. Všichni to chtějí zachránit, je to vidět na tréninku i v zápase. Jasně, třeba v Pardubicích nám nevyšel první poločas, ale zvládli jsme zareagovat a získat alespoň bod,“ přidává Kladrubský.

Předem daný sestupující

Kvůli výsledkům i šlamastykám kolem klubu víceméně všichni z českého fotbalového prostředí předem pasovali Budějovice jako jasného sestupujícího. Jihočeši bojují tak trochu proti všem. „Od začátku sezony nás všichni viděli jako sestupujícího. Teď jsme z nejhoršího venku a stále je reálné se vyhnout i baráži. Ale klíčové je pro nás nebýt poslední. Věřím, že máme kvalitu, abychom se zachránili,“ tvrdí slovenský brankář Dávid Šípoš.

Českobudějovický brankář Dávid Šípoš sbírá míč v utkání proti Olomouci.

Podobně to vidí i jeho spoluhráč a krajan, obránce Martin Králik. „Realitu známe už dlouho. Díky tomu věřím, že závěr sezony zvládneme v hlavách,“ věří slovenský stoper.

Po strastiplné sezoně by podle bývalého útočníka Váchy byla i případná baráž přijatelným výsledkem. „V konfrontaci s druhou ligou by Dynamo mělo uspět. Ale třeba se ještě zachrání i přímo. Přál bych jim to a věřím zároveň,“ přemítá.

Zvláštní trenérské změny

Poměrně nadějné jaro dává zapomenout na tristní podzim. Za devatenáct kol pouze jedenáct bodů, to už jste jednou nohou o soutěž níž. Při sérii sedmi porážek nejprve skončil jeden ze dvou hlavních trenérů Marek Nikl. Záhy ho následoval i kolega Tomáš Zápotočný. „Nevím, jak se trenéři chovali. Ale když ze dvou rovnocenných trenérů zůstal jeden, tak to byl náznak toho, že něco není v pořádku. Asi měla přijít změna dřív,“ tuší Vácha.

Marek Nikl

Slabý podzim cítí jako hlavní problém i gólman Šípoš. „Nedávali jsme góly, držela se nás trochu i smůla, kdy jsme často prohrávali o gól po zbytečných chybách. Bylo to těžké psychicky, ale už poslední zápas na podzim proti Bohemians ukázal, že tým má srdce a budeme bojovat až do konce,“ velí.

Asistent trenéra Kladrubský vidí potíže hlavně v obrovském množství inkasovaných branek. Těch dostali Jihočeši 62, nejvíc z celé ligy. „To je hrozně moc. Bez toho bychom takové potíže neměli,“ tuší.

Venku stále bez výhry

Co se ani po výměně trenérů nezměnilo, to je bída na hřištích soupeřů. Jihočeši objeli všech patnáct stadionů a nezvítězili ani na jednom. Získali jen čtyři remízy. „Ještě jsem to nezažil. Ale máme pořád šanci to napravit a lepší pozdě než nikdy. Venkovní výhry v nadstavbě by měly o to větší cenu. Teď jsme venku dvakrát v řadě neprohráli, tak i to je dobrý signál,“ myslí si Šípoš.

V hráčské ani trenérské kariéře podobnou sérii nezažil ani Kladrubský. „Nechápu takový rozdíl mezi venkovními a domácími zápasy. Ale každý bod se počítá. Výhra venku by nám hrozně pomohla, ale musíme být pokorní. Vždy nás srazí inkasovaný gól. Ale už to není tak, že by tím končil zápas, dokážeme se z toho dostat,“ srovnává.

V nadstavbě se dá očekávat hlavně souboj trojice Zlín, Budějovice, Karviná o to, kdo sestoupí přímo a koho bude čekat baráž. Nicméně hotovo nemají ani další celky, které jsou v tabulce výš. Příkladem může být loňský rok, kdy Brno sestoupilo, přestože mělo před nadstavbou náskok pěti bodů na poslední Zlín.

„Karviná vypadá jako nejslabší, ale vždy se z toho nějak dostanou. Ze zkušenosti vím, že takových mužstev se štěstí většinou drží celou sezonu. Nemusí spadnout ten, který je sportovně nejslabší,“ odhaduje Vácha.

Sestup znamená velký problém

I za pět kol se může pořadí celkem zásadně přesypat. „Bude to náročné fyzicky i takticky. Týmy si budou brát body mezi sebou, což je zajímavé. Potřebujeme být silní vzadu. Je to o osobní zodpovědnosti a koncentraci na každý moment. Teď už musí hrát každý na víc než sto procent,“ burcuje stoper Králik.

Boj do posledního kola očekává také trenér Kladrubský. „Bude to boj o život. Musíme vozit i body z venku. Ideálně doma dvakrát vyhrát a k tomu získat venku něco navíc. Je třeba dobře bránit. Zlepšili jsme hlídání standardek. Bránili jsme zónově, teď jsme zvolili kombinovanou formu,“ ví.

Jiří Kladrubský s Jiřím Lerchem (v pozadí) chystají fotbalisty Českých Budějovic.

Dynamo je v první lize pátou sezonu v řadě. Pokud by sestoupilo, mohlo by to znamenat pořádný malér. „V aktuální situaci by to mohl být velký problém. Budějovice se vždy celkem rychle dokázaly vrátit zpátky. Ale teď by to mohlo trvat i řadu let. Nikdo asi neví, co bude dál. Navíc i pro případnou změnu majitele by bylo důležité, kdyby se liga zachránila,“ tuší Vácha.