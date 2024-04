Popsané zdi a špína. Chatka byla odříznutá od města, o dětech v ní nikdo nevěděl

Popsané zdi a napůl rozbitá okna, pár matrací na spaní a jedna malá kamna s hrncem na plotně. Nepořádek, prošlapaná podlaha, žádná pitná voda z kohoutku, ani elektřina. Na normální toaletu jako běžnou součást života musely tři malé děti také zapomenout. Tísnily se s dalšími čtyřmi lidmi v chatce o rozměrech zhruba tři krát čtyři metry.

Ta stojí v lese v katastru Hluboké nad Vltavou nedaleko Českých Budějovic. Vypadá, jako kdyby se měla brzy rozpadnout. Kolem je les a malý potok, sem se trojice ve věku pět, sedm a osm let musela chodit umývat. Na záchod pak chodila za chatku. Asi tři sta metrů odtud je železniční stanice, jinak je místo opuštěné a prakticky nikdo v blízkém okolí nežije.

Malé děti tu ale musely v nedůstojných podmínkách strávit několik týdnů, než je trochu náhodou odhalili strážníci z Hluboké nad Vltavou. Nechodily do školy ani do školky, živořily. Matka je zanedbávala.

Vše začalo běžným oznámením 27. března, kdy městskou policii zavolala vedoucí prodejny, na kterou měli pořvávat tři lidé, kteří seděli před obchodem. „Po příjezdu na místo tam byli už jen dva. Znali jsme je, v minulosti se potýkali s drogovou závislostí a také krádežemi,“ uvedl Patrik Brožek, zástupce vrchního strážníka.

O případu městská policie z Hluboké informovala o uplynulém víkendu na svých facebookových stránkách. Než přijeli strážníci po zavolání na místo, třetí člověk od obchodu mezitím zmizel a schovával se za rohem supermarketu. Později se podařilo odhalit, že to byla právě matka tří nezletilých.

Strážníci zjistili, že všichni mají přebývat v nějaké chatce. Podle místní znalosti si jeden z nich vzpomněl, že kdysi dávno řešil jednoho muže bez domova v chatce v lese za vlakovým nádražím U Sudárny.

„Rozhodli jsme se tedy toto místo zkontrolovat. Po příchodu k chatce jsme viděli, že se tam nacházejí tři děti. Ani nevěděly, kdy byly naposledy ve školce a ve škole nebo co je to čištění zubů. Děti nám také řekly, že se chodí mýt do potoka poblíž a na WC chodí za chatku,“ popsal otřesné podmínky Brožek.

Strážníci proto neváhali a rychle přivolali policii a sociální pracovníky z OSPODu (Orgán sociálně-právní ochrany dětí). „Děti byly hladové, řekly nám, že jedly naposledy v 11 hodin ráno chleba, když jejich matka odešla do města. V zašpiněné chatrči s nimi byl ještě jeden dospělý člověk, který je hlídal,“ uvedl dále strážník.

V nuzných podmínkách děti přebývaly asi dva týdny. „Podle osoby, která je v chatce hlídala, všechny vyhodil otec dětí z bytu,“ doplnil Brožek.

Téměř jistě to podle něj nebyli místní ani lidé z okolí. Matka se ale nejspíš znala s některou z osob, která v chatce také přebývala. „Není to tak, že by v té chatce někdo dlouhodobě žil. V minulosti ano, ale to bylo už před několika lety,“ konstatoval strážník.

Matka s dětmi nebyly místní

Strážníci později zjistili, že matkou zanedbaných dětí je žena, která se schovávala za supermarketem. Ta se k chatce nedostavila ani poté, co ji strážníci telefonicky kontaktovali, přestože jim odpověděla, že přijde do půl hodiny. „Údajně už jí takto odebrali 10 dětí,“ doplnila městská policie z Hluboké nad Vltavou.

Celkem tedy v chatce přebývalo sedm lidí, čtyři dospělí a tři děti. Sociální pracovnice nezletilé vzaly a odvezly je na vyšetření do českobudějovické nemocnice a poté je umístily do dětského domova.

Místo v pondělí dopoledne navštívil i redaktor MF DNES, chatka byla v tu chvíli opuštěná. A protože matka s dětmi nebyly místní, tak o nich kromě strážníků vlastně nikdo nic nevěděl. Není ani zřejmé, odkud pocházela a jak moc se s dětmi přesouvala.

MF DNES oslovila také zaměstnance OSPODu, Policie ČR a zástupce magistrátu města České Budějovice, pod které sociální pracovníci spadají. Nikdo z nich se ale s ohledem na nízký věk nezletilých nemohl vyjadřovat.

„S ohledem na mlčenlivost, kterou nám ukládá zákon, nemůžeme odpovídat na konkrétní zaslané otázky,“ reagoval mluvčí budějovické radnice Petr Lamač. „Případ jsme prověřovali, nenaplnila se skutková podstata protiprávního jednání, takže se nyní věcí zabývá OSPOD,“ navázal jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.