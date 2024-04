Lidé radši vystupovali dřív. Za jízdu v opilosti dostal autobusák podmínku

Státní zástupce dvaapadesátiletého Martina Pulka obžaloval z trestného činu obecné ohrožení. „Vydal lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví a cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu. Čin spáchal při výkonu zaměstnání, při kterém je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, když řídil hromadný dopravní prostředek,“ uvedl žalobce Pavel Norek.

„Nechci vypovídat,“ uvedl před soudem Pulko. Později v závěrečné řeči jen zmínil, že „chce vyjádřit lítost“.

Soudce tak přečetl jeho výpověď z přípravného řízení. Na policii muž řekl, že se před jízdou dozvěděl špatnou zprávu od příbuzné, a koupil si proto půl litru rumu. Ten prý ale vypil až v cíli cesty na parkovišti v zóně Triangle. Nestandardní jízdu přičetl svému zdravotnímu stavu, kdy mu prý nebylo dobře.

Podle trestního zákoníku mu hrozilo odnětí svobody od tří do osmi let. Od soudu odešel s podmínkou, v jednací síni se totiž rozhodl prohlásit vinu, což je bráno jako polehčující okolnost, a nemuselo se tak provádět dokazování s výslechem mnoha svědků.

Senát muži uložil tři roky vězení podmíněně s pětiletou zkušební dobou. Čtyři roky nesmí řídit žádné motorové vozidlo. „Obžalovaný uhradil cestujícím škodu, kterou jim způsobil, že do zaměstnání dorazili později. Má také dobré hodnocení od tehdejšího zaměstnavatele. Posledních 15 let se nedopustil žádného trestného činu,“ odůvodnil soudce Jan Jouza.

Ocenil také to, že po ztrátě řidičského průkazu se obžalovaný rekvalifikoval, aby si mohl najít jiné zaměstnání.

11. července 2023

Na zběsilou jízdu se opilý šofér vydal loni 13. června. Na trase z Litvínova přes Most do průmyslové zóny Triangle měl nabrat zaměstnance jedné z fabrik. Po cestě podle spisu minul několik zastávek, do kterých se pak vracel couváním.

Při stoupání do kopce u Horního Jiřetína se pustil do předjíždění jiného autobusu a na úzké silnici tak v jeden moment jely dva autobusy vedle sebe. Protijedoucí vozidla musela uhnout mimo vozovku. Situace byla o to nebezpečnější, že silně pršelo. V jedné ze zatáček urazil pravé zpětné zrcátko, na což nijak nereagoval.

Když začal za volantem vykřikovat nesmyslná slova, došla některým cestujícím trpělivost a chtěli hned vystoupit. Jejich žádost šofér sice nevyslyšel, alespoň ale zpomalil. Nespokojení cestující vystoupili až na další zastávce, kde pro změnu přesvědčovali další, aby nenastupovali.

V Mostě se autobus podle žalobce dostal do další nebezpečné situace, když projel frekventovanou křižovatku na červenou. Jeho nebezpečná jízda pokračovala, řidič jel mezi jednotlivými zastávkami chvílemi v protisměru, za jízdy telefonoval a málem narazil do vozu jedoucího před ním.

V cíli cesty na parkovišti před jednou z továren vystoupilo 22 cestujících.

Tady šoféra zadrželi přivolaní policisté. Dechové zkoušky ukázaly 2,5 a 2,61 promile. Muž policistům tvrdil, že před jízdou alkohol nepil, že si dal dva panáky rumu až na parkovišti a že lahev zahodil. Místo ale nedokázal policistům ukázat. V pozdější výpovědi uvedl, že měl lahev u sebe, ale hlídce to nechtěl přiznat. Trest je pravomocný. Muž se vzdal práva na odvolání.