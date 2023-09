Moderoval Mladýma očima, TKM i Co je to? Jan Vala slaví osmdesátiny

Rodák z Havlíčkova Brodu vyrůstal v Liberci, kde vystudoval průmyslovku, už tehdy to ale Valu táhlo na jeviště. Po pražské DAMU se vrátil na sever Čech, kde dostal angažmá v libereckém Divadle F. X. Šaldy, odkud přešel do vznikajícího Studia Ypsilon.

V 70. letech na sebe upozornil i vystupováním s komikem Jiřím Wimmerem, se kterým uváděl pořady hudební skupiny Plavci (Rangers), dostal i menší role v několika filmech. Už v roce 1965 v muzikálu Kdyby tisíc klarinetů, v roce 1969 v trezorovém snímku Skřivánci na niti nebo v roce 1974 v komedii Jáchyme, hoď ho do stroje!.

V roce 1984 ze dne na den musel opustit televizi, na jednom z večírků se otevřeně a kriticky vyjádřil na adresu tehdejšího ústředního ředitele televize Jana Zelenky.

Poté pracoval nějakou dobu jako montér v JZD nedaleko Prahy, později moderoval pořady pro slušovický agrokombinát, před televizní diváky se vrátil až na Silvestra 1989. Moderoval i zábavnou soutěž Co je to? nebo v jeho vlastní cyklus Putování za vínem.

Velkého comebacku se ale elegantní moderátor už nedočkal. „Myslel jsem, že budou nějaké nabídky, ale nepřišly,“ komentoval to Jan Vala, který se později přestěhoval do Olomouce a v posledních letech se věnuje hlavně vínu, a to i na vlastní vinici u Znojma.