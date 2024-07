Němečtí volejbalisté odvraceli Japoncům mečbol, Italové přehráli Brazílii

Němci startují na olympijském turnaji po 12 letech a vyhlásili útok na medaili. V sobotu za ní proti druhému týmu světového žebříčku Japonsku udělali první krok ve skupině C. „Všichni do toho dali všechno. Takhle můžeme porazit kohokoliv,“ řekl Grozer, jenž na posledních OH v Londýně obsadil s týmem páté místo.

Věk pro něj není překážkou, dnes byl nejvíce bodujícím hráčem úvodního zápasu turnaje, který začal již v devět hodin ráno. „Čím jsem starší, tím více musím ve volném čase cvičit, být v posilovně. Taky jsem zhubnul. Díky bohu, že mám skvělého parťáka,“ dodal Grozer, který si vzal smečařku Havelkovou před měsícem.

Italy táhl za výhrou nad Brazilci univerzál Yuri Romano s 20 body. Poslední mistři světa se dostali do čela skupiny B, v níž jsou i Polsko a Egypt. Ze tří čtyřčlenných skupin postoupí do do čtvrtfinále vždy dva nejlepší týmy a dva ze třetích míst.

Olympijský turnaj volejbalistů vyvrcholí 10. srpna. Zlato doma obhajují Francouzi.