Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Dnes je to na den přesně čtyřiatřicet let ode dne, kdy vypukla sametová revoluce... ... počkat, jak to, tohle výročí přece slavíme 17. listopadu, říká si teď laskavý čtenář. To ano, opáčí pamětník, tedy já. Jde o to, kdy revoluce začala doopravdy, píše editor MF DNES Bohumil Špaček.