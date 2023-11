Havlova snídaně nebo odložená poprava. Připomeňte si události sametové revoluce

Alexander Dubček, Marta Kubišová a Václav Havel na balkoně nakladatelství Melantrich (24. listopadu 1989)

Rok 1989 byl rokem změn tak rychlých a převratných, že z toho lidem šla hlava kolem. A vše vyvrcholilo před čtyřiatřiceti lety, 29. prosinec 1989 znamenal definitivní potvrzení pádu totalitního režimu a zvolení Václava Havla prezidentem. V jeho volbě hrál klíčovou roli komunista Marián Čalfa.

Už 8. prosince se Občanské fórum (OF) téměř jednomyslně dohodlo, že dramatik a hlava disentu Václav Havel bude jeho jediným kandidátem do nejvyšší funkce. Veřejnosti to oznámil z balkonu paláce Melantrich na Václavském náměstí 10. prosince odpoledne herec Jiří Bartoška. Náměstí zaplněné statisícovou demonstrací Havla jako kandidáta nadšeně přijalo.

Havel měl ale jeden citelný handicap. Byl to pražský intelektuál, známý a uznávaný v zahraničí, oblíbený v disentu, ale širší československé veřejnosti byl prakticky neznámý. OF si to uvědomovalo, města i vesnice proto zaplavily plakáty s jeho portrétem a autorita OF u veřejnosti nakonec zvítězila a rozjela se nebývalá předvolební kampaň právě pod heslem Havel na Hrad.

Klíčovou postavou pro Havlovu zdárnou cestu na Hrad byl Slovák Marián Čalfa. Předlistopadový komunista a mistr pro legislativu asi nejlépe ze všech komunistů pochopil, co se v listopadu děje. Po pádu vlády Ladislava Adamce se stal novým federálním premiérem a právě podpis na jeho jmenování byl posledním aktem prezidenta Gustáva Husáka.

Ten 10. prosince 1989 jmenoval vládu a rezignoval. Utajená schůzka Havel – Čalfa, která 15. prosince proběhla na Úřadě vlády, se nesla ve věcném duchu a v rychlém porozumění. Čalfa Havlovi zaručil, že vše zařídí. Co a jestli za to tehdy něco požadoval, o tom se vedou dohady. Přes zveřejnění záznamů ze schůzky se brzy objevily dohady, že Havel svůj úřad „zobchodoval“ za faktickou beztrestnost pro komunisty.

Kombinací všelidového nátlaku a vyjednávání v poslaneckých kruzích, v němž se Čalfa osvědčil, se podařilo přesvědčit i komunistické poslance k volbě jejich nedávného úhlavního nepřítele.