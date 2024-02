Postup do play off? Hlavně musíme odvrátit baráž, přejí si volejbalisté Zlína

„Nerad bych se dočkal po pětatřiceti letech sestupu,“ oklepal se nevábnou představou šéf zlínského klubu Roman Macek, který si jako hráč dobře pamatuje obnovenou premiéru klubu v tehdy ještě federální soutěži. Zatímco v Praze se v pátek 17. listopadu 1989 schylovalo k sametové revoluci, Zlín hostil Ústí nad Labem. Teď mu zcela reálně hrozí baráž.

„Máme z ní respekt. Ale jsme extraligový tým, a byť jsou některé prvoligové celky narvané bývalými extraligovými hráči i s reprezentačními zkušenostmi, věřím, že bychom ji zvládli,“ podíval se Macek do nevyzpytatelné budoucnosti, kterou může Zlín v hodině dvanácté ještě odvrátit.

V první lize se rýsuje finále mezi Dobřichovicemi a Hradcem Králové, se kterým Zlín překvapivě vypadl v Českém poháru, načež Východočeši senzačně došli až do semifinále.

Baráž by byla nepříjemná nejen kvalitou případného soupeře, ale také více než měsíční zápasovou pauzou, zatímco prvoligista bude rozehraný z play off. „To by byla hodně velká komplikace,“ poznamenal Macek.

Byť volejbalisté Fatry vlají dvě kola před koncem základní části na chvostu tabulky, jejich situace není beznadějná. V bodovém kontaktu jsou s Ústím nad Labem i Ostravou, se kterou v sobotu končí doma.

A výhodu vlastní haly budou mít také ve čtvrtečním utkání s Benátkami nad Jizerou (obě od 17 hodin), které drží poslední postupové místo do předkola play off. „Ještě pořád se do něj můžeme dostat,“ burcuje Macek, i když desítku nemá Zlín ve svých rukou.

Proč ale vůbec uvízl v tak prekérní situaci, když před sezonou nový trenér Zdeněk Sklenář vyhlašoval smělé cíle s útokem na evropské poháry? „Základním problémem je, že hlavní útočník, cizinec, už tři měsíce nehraje,“ zmínil Macek smečaře Apostola Bojanova, který měl nahradit Čeketu.

Sázka na mládežnického reprezentanta Bulharska ale hrubě nevyšla. Ač se měl stát stěžejním smečařem, v průměru bodů získaných na set (2,31) je v týmové statistice až čtvrtý. Postupně se vytrácel ze sestavy a poslední dva měsíce promarodil.

„Sotva se uzdravil, tak se zase zranil,“ kroutí hlavou Macek, který se snažil sehnat záskok, ale marně. „Jeden hráč upřednostnil lukrativní angažmá v Izraeli, Michalovič si řekl o nesmyslnou částku a šel do Ostravy.“